¿Embarazada? Aislinn Derbez aclara que no espera un segundo bebé, aunque sí le gustaría

Aislinn Derbez quedó impactada cuando por poco la felicitan por una nueva dulce espera. Y es que la actriz no estaba enterada de que este rumor andaba de boca en boca, al grado de que personas con las que trabaja lo creyeran y hasta vieran en ella una pancita maternal. Sin embargo, la hija de Eugenio Derbez y su esposo, Mauricio Ochmann, no tienen planes de recibir a la cigüeña en los próximos meses.

Aislinn Derbez aclaró si es que la pancita que algunos le vieron es de bebé o no

“Allá arriba me dicen ‘¿qué ya vas a ser mamá? Ahorita que te quitaste el abrigo te vimos’. ¡Qué poca!”, dijo bromeando la actriz durante una conferencia de prensa a la que acudió junto a su esposo. Aunque la tomaron por sorpresa y es una confusión que para muchas mujeres podría resultar hasta incómoda, Aislinn lo tomó con muy buen humor.

Para dejar claro que no hay bebé en camino, la protagonista de A la Mala, aún en tono bromista, agregó: “¿Quiere decir que traigo panza o qué? Estoy inflamada, tengo colitis. Oigan respeten”.

Y es que, aunque su papel como mamá la tiene de lo más feliz, la actriz y su esposo aún no están listos para agrandar la familia, aunque no es un tema que descarten. “Si quisiera ser mamá; pero en este preciso momento todavía no. En algún momento próximo, cercano, puede que sí", dijo la feliz mamá.

Aislinn Derbez quiere detener el tiempo

Para la feliz mamá, el tiempo ha pasado muy rápido, y para tratar de retener cada uno de los instantes que vive con la pequeña, la feliz mamá aprovecha al máximo los momentos junto a ella. Aislinn recién hizo una reflexión sobre cómo es esta linda etapa en la vida de la niña y lo mucho que valora cada uno de sus pasos.

Aislinn, por ahora, está completamente entregada a disfrutar de los momentos junto a su hija

"No quiere usar su carriola, sólo quiere correr por todos lados, descubrir todo lo que hay a su alrededor y agarrar todo lo que está a su alcance", escribió sobre su hija. "A veces extrañamos comer y platicar en una sobremesa de un restaurante tranquilos y relajados... luego pienso que en un abrir y cerrar de ojos crecerá, así que trato de absorber, disfrutar y guardar en mi memoria cada movimiento y palabra nueva que va surgiendo", agregó feliz de vivir estos momentos con su bebé.