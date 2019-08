¡Es la mamá más cool! Lili Estefan felicita al novio de su hija por su cumpleaños

Como cualquier madre, Lili Estefan está pendiente de sus hijos y de las amistades de estos. La presentadora lleva una relación tan buena con su hija menor, Lina Teresa, que son como las mejores amigas, incluso también se lleva bien con el novio de ella, un simpático joven llamado Gianco. Con el tiempo, este apuesto chico ha sabido cómo enamorar el corazón de Lina, además de ganar el agrado de Lili, quien le tiene un gran afecto, tanto que a través de sus redes sociales le dedicó una felicitación por su cumpleaños número 18.

Lili Estefan acudió al festejo del novio de su hija

A través de uno de sus perfiles, la presentadora de El Gordo y la Flaca (Univision) compartió una serie de imágenes en las que aparece en el festejo del jovencito junto Lina, quien se veía de lo más feliz por el cumpleaños de su novio. Lili acompañó las fotos con una cariñosa felicitación hacia su yerno: “¡Feliz cumpleaños 18, Gianco! ¡No saben cuánto quiero a este niño bello! Deseándote mil cosas lindas y que la vida te siga sonriendo. Te quiero”.

La parejita tiene dos años de relación, ¡se ven muy lindos juntos!

Además de la felicitación de la mamá de su novia, no podía faltar la más especial de todas: la de Lina. La jovencita utilizó sus redes para dedicarle un emotivo mensaje a su galán, con quien tiene dos años de relación. “Feliz cumpleaños al que me hace la más feliz, más que agradecida por ti y todo lo que haces por mí. Estoy orgullosa de ti y de la persona en la que te has convertido”.

Un verano increíble

Para Lina y su novio ha sido un verano increíble, pues ambos celebraron sus cumpleaños este mes; Lina cumplió 17 años el pasado 2 de agosto, mientras que Gianco festejó sus 18 años esta semana. La presentadora organizó una fiesta espectacular para su hija y por supuesto, el apuesto chico estuvo entre los invitados festejando un año más de vida de su novia.

Incluso, Gianco acompañó a la familia de su novia a pasar unos días de descanso en Las Bahamas, el pasado 4 de julio. El numeroso grupo la pasó increíble en las paradisíacas islas del Caribe y Lili compartió algunas fotos de esta escapada exprés.