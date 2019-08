Francisca Lachapel, toda una motivación por su esfuerzo para aprender inglés

Para Francisca Lachapel, como para mucha gente, aprender un nuevo idioma no ha sido nada sencillo. Y aunque la presentadora de Despierta América lleva varios años viviendo en Estados Unidos, comunicarse en inglés le es más difícil de lo que esperaba. Sin embargo, su voluntad y ganas de aprender son más grandes que el problema y esas mismas cualidades la convirtieron en un modelo a seguir entre sus fans.

VER GALERÍA

Francisca Lachapel encontró una complicación a la hora de aprender inglés

En una de sus publicaciones en las redes sociales, la guapa dominicana compartió con el mundo el grado de complejidad que encuentra a la hora de tomar las clases de idiomas. "Me toma equivocarme más de 20 veces en la misma palabra para poder aprenderla", contó al lado de una foto en la que se aprecia un poco estresada mientras toma la lección.

VER GALERÍA

La presentadora de Despierta América compartió que suele equivocarse en la misma palabra hasta 20 veces

Y aunque su publicación podría parecer hasta una exageración por su sentido del humor, la ex Nuestra Belleza Latina lo aclaró. "¡No es broma! Pero no me importa, lo que cuenta es que al final la aprendo", agregó orgullosa de como poco a poco logra dominar está lengua.

Loading the player...

Notas relacionadas:

- Francisca Lachapel impacta con su talento musical

- Francisa Lachapel: “Tengo lo más importante para mi boda y es a mi novio”

Francisca, más apegada a su humor alegre, continuó: "¡Te estoy ganando, inglés! ¡Te estoy ganando!". Y fue justo esa energía la que agradó a sus seguidores, pues algunos de ellos se sintieron identificados con la presentadora.

Una mujer dispuesta a mejorar

Francisca Lachapel está dispuesta a dominar este idioma sin importar cuánto tiempo le tome. Por ello es que hizo un espacio en su apretada agenda para asistir a clases, pues además de su trabajo en Despierta América, tiene varios proyectos entre manos.

VER GALERÍA

Francisca Lachapel tiene una agenda bastante apretada que cumple sonriente día a día

La presentadora también cumple con otros contratos a la vez que se ocupa de mantenerse en forma yendo al gimnasio. Y por si eso fuera poco, dedica parte del día a planear su boda con Francesco Zampogna, con quien se comprometió en diciembre pasado. ¡Qué gran espíritu!