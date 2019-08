Alejandra Espinoza y su hijo Matteo pasaron un divertido día en Disney

Tras pasar unas semanas en la Ciudad de México, donde se encontraba trabajando en la telenovela Rubí, Alejandra Espinoza volvió al lado de su familia en Los Ángeles para continuar con sus planes personales y descansar un poco de los foros de grabación. Además, la actriz se tomo una tarde para disfrutar con su hijo de una divertida tarde en Disneyland, donde se divirtió como niña, acompañada también de su esposo Anibal Marrero.

VER GALERÍA

Alejandra Espinoza se divirtió como niña en Disney

A través de sus redes sociales, la presentadora de la Reina de la Canción (Univision) compartió una serie de videos en los que registró algunos detalles de su aventura en ‘el lugar más feliz del mundo’, donde Matteo obviamente se pasó genial acompañado de sus papás y un amiguito. En los clips, se puede observar como ‘Ale’ y su retoño disfrutaron de los juegos mecánicos y de las deliciosas golosinas que ahí venden.

VER GALERÍA

El pequeño y su familia se subieron a todos los juegos

Por otro lado, el pequeño pasó un divertido momento de baile al lado de sus personajes favoritos como Mickey Mouse, Pluto y Goofy. El pequeño sacó sus mejores pasos de baile y de muy desinhibido se acercó a ellos para que lo vieran bailar. La presentadora también compartió una graciosa fotografía en la que se le ve a toda la familia hacer caras muy divertidas a la hora de experimentar la adrenalina de la velocidad en uno de los juegos.

Más noticias como ésta:

- Alejandra Espinoza se reencuentra con su hijo Matteo tras pasar unos días grabando ‘Rubí'

- Así han sido las divertidas vacaciones de Matteo, el hijo de Alejandra Espinoza, en México

Para finalizar su divertido día, Alejandra, Anibal y Matteo se dejaron sorprender con el increíble espectáculo de luz y sonido, acompañado de nieve azul y fuegos artificiales, todo esto aderezado por la popular canción Let it Go de la película Frozen.

VER GALERÍA

Matteo, Anibal y Alejandra posaron al lado de sus personajes favoritos

Antes de esta increíble aventura en Disney, Matteo también disfrutó de unos días en la Ciudad de México, en donde visitó la zona arqueológica de Teotihuacán y se divirtió de lo lindo durante un viaje en trajinera (bote) en Xochimilco, donde por cierto, fue invitado probar los chapulines, un pequeño insecto parecido a un grillo que en México se come como botana, pero que a pesar de la insistencia de su mamá, el pequeño no se atrevió a probarlo.