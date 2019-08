Jennifer Lopez y Alex Rodriguez recuerdan sus días en la escuela

Es oficial. Es hora de volver a clase tras las vacaciones de verano y todos, (incluso las celebridades) se preparan para afrontar los retos del curso que comienza. La célebre pareja conformada por Jennifer Lopez y Alex Rodriguez han compartido una graciosa fotografía que plasma cómo es su vida diaria ahora que vuelven a la rutina. El ex beisbolista profesional utilizó sus redes sociales para publicar una fotografía durante la visita a la escuela de uno de sus hijos. ¿La finalidad? Conocer a los nuevos maestros. La pareja mostró su lado más travieso, sentados en pupitres, rememoraron sus tiempos en la escuela: "¿Te pueden castigar en el día de Padres y Maestros?, " se pregunta A-Rod con una media sonrisa mientras Jennifer mira a la cámara divertida, "Lo digo por la chica de ahí atrás," bromea el novio de la diva del Bronx antes de pedir a sus fans que etiqueten a sus compañeros de fechorías en sus días de escuela.

Alex Rodriguez y Jennifer Lopez posaron así de divertidos durante el encuentro entre padres y profesores

Juntos han formado una gran familia feliz formada por las dos hijas de Alex, Natasha, de catorce años, y Ella, de doce, además de los mellizos que JLo comparte con Marc Anthony, sus "coconuts" Emme y Max de once años de edad. Esto por supuesto, trae muchas alegrías ¡y también muchas complicaciones!, sobre todo si cada uno de los niños va a una escuela diferente. Durante la primera semana de clases, la estrella del deporte compartió con sus seguidores un vídeo en el que de nuevo, hace gala de su sentido del humor: “Hablemos de realidades. Anoche llegamos alrededor de las tres de la mañana… la alarma sonó a las 6:30. Cuatro niños, cuatro escuelas, cuatro ubicaciones distintas, cuatro días de orientación distintos...”, continuó. “Mi cabeza da vueltas, necesito una aspirina, necesito un cóctel, necesito una cama con urgencia. ¿Alguien se siente igual que yo?”

Loading the player...

Aunque los chicos ya regresaron a la escuela, para estos famosos es prioritario pasar tiempo juntos en familia. La cantante de cincuenta años de edad habló acerca de su gran familia y cómo se organizan para que esto suceda; “[A Alex] le encanta estar en cada concierto al que pueda asistir”, dijo a la revista Variety recientemente. “Yo asisto a todos sus partidos de béisbol. Hubo momentos en mi vida en que mi carrera marchaba a la perfección y mi vida personal no iba tan bien. También hubo momentos en que mi vida personal era estable pero mi carrera no era la mejor. Esta es la primera vez que tengo una verdaderamente hermosa alineación entre ambas. Creo que Alex trajo eso para mí. Me encanta. Tenemos una vida preciosa”.

MÁS: Marc Anthony y su fugaz encuentro con Jennifer Lopez en Los Angeles

Jennifer y Alex han formado una familia estable con los hijos de ambos, ¡ahora sólo falta la boda!