Rompe el silencio una de las supuestas víctimas del ex productor de 'El Gordo y la Flaca'

Casi una semana después de que se destaparan las supuestas acusaciones en contra de uno de los productores del programa conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan, El Gordo y la Flaca, una modelo venezolana rompió el silencio para hablar abiertamente sobre su experiencia. Ivonne López concedió una entrevista, convirtiéndose en la primera de las supuestas ocho víctimas del ex empleado de Univision en contar qué fue lo que sucedió.

Días atrás salió a la luz que uno de los productores de El Gordo y la Flaca supuestamente tuvo comportamientos no adecuados con varias chicas

Javier Ceriani y Elisa Beristain de Chisme No Like, escucharon a detalle la narración de la modelo venezolana, quien recordó aquella cita que cambió el rumbo de su vida profesional. “Yo asistí a un casting con él y, lo mismo, quiso tocarse, quiso tocarme, me faltó el respeto y ni siquiera terminé el casting porque yo tengo un carácter bien fuerte y no se lo permití”, dijo.

Antes de ese casting, Ivonne había aparecido en el programa como parte de un sketch en el que interpretó a una azafata. Para ese papel no hubo necesidad de contactar a nadie de la producción, pues su agente fue quien envió un catálogo de modelos y entre ellas López fue la elegida.

Ivonne trabajó en El Gordo y la Flaca cuando obtuvo el papel de azafata para uno de los sketches del programa

La venezolana aseguró que después de esa aparición Albis le dio un guión para que se lo aprendiera y la citó una semana después para una audición. “Después de que hice mi actuación con El Gordo y la Flaca él fue a mi camerino y me dijo, ‘me gustas mucho y puedo hacer muchas cosas contigo'”, recordó, palabras que le hicieron pensar que tendría un papel importante en el programa que lleva más de 20 años al aire en Univision.

Sin embargo, la chica detalló que a la hora del casting Enrique Albis le hizo comentarios incorrectos, que la ofendieron y que le pedían que le mostrara su cuerpo. Al negarse, el ex productor se molestó y le reiteró que “Con esa actitud no vas a llegar a ningún lado”. Luego de esa amarga experiencia, Ivonne asegura que desistió en su sueño por ser actriz.

Ivonne López motivó a su amiga a grabar su audición con el ex productor

La modelo rompió el silencio días después de que saliera a la luz una cinta en la que supuestamente el exempleado de Univision fue captado abusando de su posición en la televisora, situación que ocurrió cinco años atrás. Y fue justo ella quien le dio la idea a la joven, cuya identidad permanece en el anonimato, de grabar su encuentro con Albis.

Univision emitió un comunicado en el que reveló que el ex productor no trabajaría más con ellos

López aseguró que tomará acciones legales en contra del ex productor, quien hasta el momento no ha hecho comentarios al respecto. Univision, por su parte, decidió terminar la relación laboral con él luego de una "investigación interna", condenando el acoso y apoyando una "cultura laboral diversa, inclusiva, segura y libre de acoso".