En HOLA! USA, Carlos Rivera: coqueto, casual y ¡enamorado!

Carlos Rivera lleva paso firme por donde quiera que pasa. El cantante y actor mexicano de 33 años tiene una sólida carrera que toma fuerza en territorio estadounidense. Además de los shows que ha presentado y los que tiene confirmados en diversos estados, el ex concursante de La Academia (TV Azteca) recién participó en una de las peleas de box de Saúl 'Canelo' Álvarez cantando el Himno Nacional. Carlos continúa sumando éxitos con su álbum Guerra, grabado en el legendario estudio Abbey Road, en Londres, y de forma más íntima relevó a HOLA! USA algunos detalles de su personalidad.

Aunque mantiene una relación formal con su compañera de La Academia, Cynthia Rodríguez, Carlos Rivera, como cualquier chico, tiene entre las famosas a alguno que otro crush. "Por mucho tiempo fue Penélope Cruz", dijo sin rodeos.

Sin embargo, hay otra actriz que le llamó mucho más la atención al grado de desbalcar a la española. "Pero ya me

volví más mexicano y me encanta Salma Hayek", reveló. ¿Su motivo? "Me parece una mujer superextraordinaria", dijo.

Carlos Rivera grabó su disco Guerra en el legendario estudio Abbey Road

Y así como Salma inspira al cantante, él es quien provoca suspiros entre sus fans. Día a día escucha piropos que van desde lo más tierno hasta algo subido de tono. "Me dicen cosas muy fuertes, sobre todo en los conciertos cuando me gritan cosas o me escriben en las redes sociales", recordó. Y aunque se siente halagado por ello, optó por no decir cuáles son los que más le impactaron. "Me da hasta pena repetirlos", dijo un tanto intimidado.

Un hombre lleno de sentimientos

Si bien su vida personal es un tema que prefiere guardar para comentarlo con sus seres queridos más allegados, el romanticismo lo lleva tatuado en la piel y, por supuesto en su música.

Carlos Rivera mantiene una relación sentimental con Cynthia Rodríguez, aunque ambos mantienen su vida privada al margen

Quizá por ello es que al pedirle que describiera a los hombres, el cantante no pudo pensar en otra palabra que complementara más a los de su género. "Enamorados", dijo sin más, pero revelando ese lado tierno que hay dentro de él y que lo motiva a seguir adelante en cualquiera que sea el proyecto -personal y profesional- que tiene entre manos.