Humberto Zurita pone fin a los rumores y declara su amor eterno a Christian Bach

Luego de la lamentable partida de la actriz Christian Bach, su viudo, Humberto Zurita, ha sido cuestionado en más de una ocasión sobre si en algún momento ha pensado rehacer su vida sentimental e incluso en los últimos días ha sido relacionado con la actriz Kika Edgar. Cansado de los rumores y despejando cualquier duda, el actor compartió un mensaje en el que reveló quién es su verdadero amor.

Humberto declaró su amor eterno por Christian Bach

A través de sus redes sociales el actor recordó a su amada Christian, con quien estuvo casado por más de 30 años, al compartir una linda fotografía del pasado en la que la fallecida actriz luce hermosa. Junto a la postal, Humberto escribió: “El amor es una muestra mortal de la inmortalidad”. Fue así como el también productor paró de tajo los rumores y de una forma contundente y por demás emotiva dejó en claro que la madre de sus dos hijos será por siempre su único amor.

Con esta fotografía el actor recordó a quien fuera su esposa por más de 30 años

Debajo de su publicación, sus seguidores se mostraron solidarios con el actor y al mismo tiempo destacaron el gran ejemplo que dieron a los demás al ser siempre un matrimonio unido y discreto. Entre los miles de comentarios destacó el de su hijo Sebastián, quien de forma muy tierna y siempre orgulloso, dejó en claro la gran admiración que tiene por su madre. “Así o más perfecta”, escribió el guapo actor.

Aunque Humberto y su familia se mostraron muy discretos tras la muerte de Christian Bach, poco a poco el actor ha ido sanando las heridas que le dejó la partida de su esposa y ha comenzado a abrirse un poco y hablar de cómo ha afrontado esta irreparable pérdida. "No creo que haya una terapia para las pérdidas, yo creo que es uno mismo el que tiene que ir entendiendo estos ciclos de la vida, que le quede muy claro que somos como los árboles, que la naturaleza es cruel”, dijo Humberto a los micrófonos del programa Ventaneando (TV Azteca).

Humberto y Christian fueron uno de los matrimonios más estables del mundo del espectáculo

“En el caso mío es una pérdida irreparable, pero lo veo como eso, como una planta que de pronto dices, 'bueno, ¿y esa por qué sí? ¿Y esta por qué no? ¿Por qué se murió esta y por qué esa sigue si las dos reciben el agua igual?'”, expresó Zurita sobre a vida de Christian. “Entonces en el caso de mi mujer, pues mi mujer no solo eso, tenía mucho abono, era una persona que tenía un rigor con su vida, que no fumaba, no tomaba, hacía mucho ejercicio, y bueno, ya ves", explicó.