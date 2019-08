El cumpleaños más triste de Lorenzo Lazo sin Edith González

Para Lorenzo Lazo, lo últimos meses no han sido nada fáciles. El economista mexicano vive el duelo por la pérdida de su esposa, la actriz Edith González, quien falleció el pasado 13 de junio. No hay consuelo para sanar una herida así, sin embargo, Lazo se ha refugiado en los viajes y los libros, los cuales han sido un bálsamo en esos días en los que la ausencia de su esposa duele hasta lo más profundo. Para distraer su mente, Lorenzo decidió tomar un respiro y viajar a Inglaterra, lugar donde celebró su cumpleaños 66.

Lorenzo Lazo pasó su primer cumpleaños sin Edith González

En esta celebración, la cual podría decirse fue una de los más difíciles de su vida, Lazo compartió un video con un paisaje del río Dochart, en Perthshire, Escocia. Para acompañar el clip, Lorenzo escribió un breve, pero muy emotivo mensaje a modo de reflexión en el que celebraba la oportunidad de poder contemplar un lugar tan bello, además de exaltar la vida. “Música de la fuerza de la naturaleza que es un susurro de vida”.

El día de su cumpleaños, el pasado 25 de agosto, Lorenzo hizo una emotivo publicación

Lorenzo lleva unas semanas fuera de México y está disfrutando de Inglaterra, país en el que vivió hace años. En este viaje, el economista mexicano se ha reencontrado con viejos amigos e incluso revivió sus buenos años cuando vivió en Londres, en la década de los ochenta. En su perfil, el viudo de Edith González publicó una imagen de un lugar que le trajo gratos recuerdos: su primer departamento en Londres, en el cual vivió en 1980.

Lorenzo Lazo con sus buenos amigos, Alexander y Doris Kennedy

Un refugio a través de las páginas

Además de la compañía de sus amigos del pasado y de recorrer los lugares de su juventud, Lorenzo ha hallado en la lectura un buen aliado para esos momentos de soledad. Una de sus amigas cercanas, la perioidsta Ana Paula Ordorica le obsequió un libro llamado The Sense of an Ending de Julian Barnes, el cual según las palabras del propio Lorenzo es "oportuno e inspirador en esta etapa de su vida".

La lectura es una de sus grandes pasiones y un gran recurso para la etapa que vive actualmente