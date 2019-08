Stormi, la hija de Kylie Jenner, hace su debut en su primera alfombra roja

Para Travis Scott la noche del martes 27 de agosto fue una de las más importantes, pues estrenó su documental Look Mom I Can Fly (Netflix). En esta velada tan especial, el rapero estuvo acompañado de su pareja, Kylie Jenner, además de la encantadora hija de ambos, la pequeña Stormi Webster. Esta aparición sobre la red carpet marca la primera vez de la bebé en una alfombra roja. Ante las cámaras, la familia lució de lo más sonriente, sobre todo Travis, quien no dejaba de llenar de besos y mimos a su hija de 18 meses.

Stormi fue lo más adorable sobre la alfombra roja del evento, el cual se llevó a cabo en el Barker Hangar, en Santa Mónica, California

Kylie Jenner lució un espectacular vestido blanco halter con unos cortes a los costados, y completó su outfit con unos tacones del mismo color y unos accesorios discretos, como un par de pendientes de diamantes. En tanto, su pequeña Stormi se volvió el centro de las miradas al desfilar por la red carpet con un trajecito de dos piezas con estampado de camuflaje y un par de tenis blancos.

La bebé de año y medio derritió a todos con su ternura, pues además de su mini traje, llevó su cabello peinado en dos colitas con unos broches.

¡Besos para la bebé! Kylie y Travis en su mejor papel de padres

El intérprete de temas como Wake Up no se resistió a la ternura de su hija y en cada oportunidad que tenía, le daba unos tiernos besitos en la mejilla mientras Kylie la sostenía en sus brazos.

El documental de Travis –cuyo nombre real es Jacques Berman Webster II—aborda todos los detalles de su más reciente gira internacional, en la cual presentó su disco Astroworld. Dicho material estuvo nominado como Mejor Álbum de Rap en la pasada entrega de los GRAMMY.

Un verano de 'primeras veces' para Stormi

Este verano, Stormi no sólo hizo su debut en su primera alfombra roja, sino que el mes pasado apareció por primera vez en la portada de una revista. Junto a su madre, y su abuela, la célebre Kris Jenner, la bebé apareció en la revista Harper's Bazaar Arabia.