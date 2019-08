Luna, la hija de Ximena Duque, y sus tiernas palabras para mamá

Desde que se convirtió en madre por segunda vez, Ximena Duque ha redescubierto la vida gracias a su hija Luna. La pequeña de un año de edad tiene vuelta loca a mamá con tanto amor y cada uno de sus logros es digno de festejo. La niña poco a poco empieza a hablar más fluido y a formar frases para comunicarse mucho mejor con mamá, pero hubo una en especial que derritió el corazón de la actriz.

Ximena Duque formó una linda familia junto a su esposo Jay Adkins, padre de la bebé. Además, la felicidad de su hogar no estaría completa si no fuera por Cristan, el hijo mayor de la actriz. Y para cerrar el cuadro perfecto de una familia feliz, están sus mascotas, dos perros que los mantienen entretenidos día a día. ¡Da play al video y no te pierdas de los bellos momentos de Luna diciendo sus primeras palabras!