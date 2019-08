Jennifer Lopez y Shakira aparecen en la lista Forbes de las mujeres mejor pagadas de la música, ¡mira cuánto dinero ganaron!

¡Hay mucho poder latino en la más reciente lista de Forbes! Jennifer Lopez y Shakira son dos de las mujeres mejor pagadas de la industria musical. En el estudio que analiza los ingresos entre junio 2018 y junio 2019, la estrella puertorriqueña ocupó el sitio número siete y la bella colombiana quedó en el décimo lugar. Los ingresos de Jennifer provienen de numerosos proyectos, entre el final de su estancia en Las Vegas, su trabajo en World of Dance y su actuación en la comedia romántica Second Act. Las ganancias de Shakira sumaron más de $35 millones.

Jennifer Lopez es una de las mujeres mejor pagadas en la música, de acuerdo con Forbes

Las ganancias de la intérprete de Hips Don’t Lie provienen de El Dorado World Tour. Estas dos mujeres están en buena compañía pues Pink, Lady Gaga, Celine Dion, Ariana Grande, Katy Perry y Rihanna también figuran en la lista. Beyoncé ocupa el segundo sitio con una fortuna de $85 millones debidos al éxito de On The Run II Tour y al documental especial Homecoming con Netflix. El primer lugar se lo llevó Taylor Swift .

La intérprete de You Need to Calm Down sumó $185 millones y este éxito monetario proviene de su Reputation Stadium Tour y de las altas ventas de su más reciente álbum, Lover. Una característica que todas estas mujeres comparten es su ética de trabajo. Cada artista tiene otras áreas de interés además de la música. JLo ha construido su carrera con su versatilidad como base. No solo es creativa en el espacio musical sino que también produce, actúa, diseña y pronto será directora.

Shakira también forma parte de la lista en el sitio número diez

En una reciente entrevista con Variety, la intérprete de Love Don’t Cost a Thing recordó su primer gran día de pago después de su actuación en Selena y cómo fue que su carrera tomó forma a partir de entonces. “Fue grandioso que me ofrecieran un millón de dólares. Sentí que era una declaración por parte de todos”, comentó, para luego añadir que esa película “tuvo el impacto que necesitaba tener”.