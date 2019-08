Todas las miradas estaban centradas en Shawn Mendes y Camila Cabello durante su apasionada interpretación de Señorita en los VMAs de MTV. Sin embargo, algunas celebridades se sintieron decepcionadas cuando los jóvenes artistas no sellaron su actuación con un beso. Joe Jonas recurrió a sus redes sociales para dejar constancia de su reacción después de que el dueto se burló de la audiencia durante la presentación. “Los VMAs han terminado pero aún esperamos ese beso @camila_cabello @shawnmendes”, escribió. Junto al texto, el intérprete de Cool publicó un video de él mismo, su esposa, Sophie Turner , y su hermano, Nick Jonas , captados en la cámara del público. El trío contempla ansiosamente a los cantantes sobre el escenario que se acercan cada vez más cuando el acto llega a su fin.

HAZ CLIC PARA VER MÁS FOTOS

VER GALERÍA

Shawn Mendes y Camila Cabello decepcionaron a algunos de sus amigos famosos cuando no se besaron durante su actuación

Cuando no hubo beso final, el grupo exclamó “no” y alzó las manos al aire. En otra sección del auditorio, Taylor Swift y Bebe Rexah tuvieron la misma reacción. En el momento de la actuación cuando Shawn y Camila se rozan uno al otro con la punta de la nariz puede verse que Bebe dice “beso, beso, beso” pero, dado que no ocurrió, ella y Taylor mostraron su decepción. Shawn, de 21 años, y Camila, de 22, quizá no ofrecieron el final que sus fanáticos esperaban pero sí consiguieron generar reacciones intensas en las multitudes.

Loading the player...

MÁS: Camila Cabello mirando la actuación de Shawn Mendes es de lo más adorable

Esta pareja se apoderó del escenario durante la ceremonia de premiación para cantar el dueto que ocupa el primer sitio en la tabla Billboard Hot 100 por primera vez. Ambos llevaron el calor de Miami hasta el Prudential Center en Nueva Jersey para ofrecer una versión íntima y acústica de la exitosa canción. Aunque no hubo besos, el par ejecutó seductores pasos de baile y exhibió muestras de afecto frente al público y las cámaras.

VER GALERÍA

La pareja interpretó su canción en vivo por primera vez en los VMAs de MTV

MÁS: Shawn Mendes y Camila Cabello se muestran súper apasionados en Miami

Shawmila tuvo más motivos de celebración porque se llevaron a casa el premio a la Mejor Colaboración. “¡SEÑORITAAAA ganó el premio a la Mejor Colaboración! ¡Gracias @vmas y gracias, chicos, por esta noche! Los amamos muuuuucho”, fue el mensaje de la intérprete de Havana junto con una fotografía de ella con su amor, ambos con sus estatuillas. Shawn también empleó sus redes sociales para publicar fotografías de su momento de triunfo. “Gracias @vmas y gracias a todos, ¡los amamos!”, escribió.