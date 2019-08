En medio de su luto, Alicia Machado recuerda cómo su padre impulsó su carrera

Para Alicia Machado las últimas semanas no han sido nada fáciles. La actriz está de luto por el fallecimiento de su padre, el señor Arturo José Machado Díaz, el cual era su más grande apoyo. El pasado 12 de agosto, la también modelo anunció la triste noticia en sus redes sociales y sus miles de seguidores, así como amigos y colegas del medio del espectáculo, se solidarizaron con ella. A dos semanas de la partida de su padre, la venezolana expresó su sentir y reveló que él siempre la impulsó a dar lo mejor de sí en los concursos de belleza.

VER GALERÍA

Alicia Machado asegura que su padre la impulsó a perseguir sus sueños

Machado compartió ante las cámaras de Ventaneando (TV Azteca) que fue su padre quien la llevó de la mano al Miss Venezuela, el cual ganó en 1995 representando al estado de Yaracuy. “Mi papá siempre me dijo a mí que yo podía hacer lo que yo quisiera, que era mi vida. Incluso él fue el que casi casi me inscribió en el Miss Venezuela”, explicó. “Fue él quien me dio esa oportunidad de que yo estuviera en ese certamen y que mi vida cambiara para lograr lo que yo quería que era ser actriz y aquí estoy”.

VER GALERÍA

El pasado 12 de agosto Alicia Machado anunció en sus redes sociales el fallecimiento de su padre

Un año después de conquistar la corona d su país, Alicia fue más allá: se convirtió en la mujer más hermosa del mundo. Con solo 19 años, la joven venezolana se coronó como Miss Universo 1996 en Las Vegas.

“Yo no soy la mujer que soy por accidente, yo tuve un padre que me crio a mí empoderada”, dijo Machado sobre las valiosas lecciones que le dio su padre. “Yo nací empoderada, porque siempre tuve a un papá que, donde él está ahora, tiene más tiempo de cuidarme y estar cerca de mí como quizás lo quiso hacer en su momento”, indicó la estrella de novelas como Una familia con suerte.

Más notas como esta:

- Alicia Machado presume lo grande y guapa que está su hija Dinorah

- ¡Cuánto ha crecido Dinorah! La hija de Alicia Machado ya tiene 10 años

Dinorah, su más grande tesoro

Aunque la reina de belleza suele ser muy discreta con su vida privada, hay algo que no puede dejar de ocultar: lo orgullosa que se siente por su hija Dinorah, quien cumplió 11 años hace un par de meses.

Loading the player...

@machadoficial

En sus redes sociales, Machado suele compartir algunas fotos y videos de su hija, en los que deja ver lo grande que está, además de presumir lo encantadora que es. En una entrevista con Suelta la Sopa (Telemundo) la modelo de 42 años habló sobre su pequeña: “Es una niña sana, es una niña buena es una niña feliz”.