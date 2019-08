Camila Cabello y Shawn Mendes aún tienen que confirmar –oficialmente- que son novios, pero seamos honestos: estos dos chicos son el centro de atención pues con frecuencia incrementan sus muestras públicas de afecto en piscinas y cafeterías y durante sus caminatas románticas en Nueva York. Sin embargo, la evidencia más reciente de que #Shamila no es una estrategia de publicidad ocurrió cuando la intérprete de Havana asistió al concierto de Shawn en el Barclays Center en Brooklyn el pasado fin de semana. Durante el concierto Camila fue captada al borde del desmayo cuando el artista le dedicó una canción. ¡Qué emoción!

Camila Cabello asistió al concierto de Shawn Mendes en Brooklyn el viernes 23 de agosto

De acuerdo con un asistente al concierto, la cantante de 22 años de edad se dejó ver durante la segunda mitad del espectáculo. “Camila salió poco después de la mitad del concierto de Shawn en la parte trasera, sobre una plataforma elevada”, dijo una fuente a Us Weekly y agregó que Shawn le dedicó una canción. “Cuando Shawn presentó su canción Fallin’ All in You, finalizó con: ‘¡Esta es para mi Mami!’ y señaló a Camila.”

Camila acudió al concierto con un amigo y fue captada usando un artículo especial de Shawn: un brazalete. “Ella usaba uno de los brazaletes de él que brillaba mientras ella bailaba”, reveló la fuente. “A media canción, ella se arrodilló y contempló el escenario amorosamente; se quedó allí hasta el final, cuando saltó, gritó y señaló. Él la miraba directamente a ella.”

Antes de esta importante declaración de amor, los fanáticos han especulado que este par de artistas ha estado saliendo desde que estrenaron su canción a dúo Señorita, en cuyo video ambos representan a una candente pareja de enamorados. Desde entonces han sido fotografiados besándose y tomados de las manos en público en numerosas ocasiones.

Shawn Mendes dedicó su canción Fallin’ All in You a la cantante de 22 años de edad

