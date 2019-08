¿Karol G y Anuel AA se casaron en secreto? Sus fans creen que sí y esta es la razón

El fin de semana pasado, Karol G y Anuel AA celebraron su primer aniversario como novios. A través de sus redes sociales, la pareja compartió algunos detalles de la íntima celebración que tuvieron en la que los pétalos de rosas, las velas y la champaña pusieron el toque romántico a la velada. Sin embargo, el intérprete de Cambio tenía una sorpresa aún bajo la manga, la que sin duda fue la cereza del pastel de esta celebración especial.

Anuel y Karol G no podrían estar más enamorados

En un video que compartió en sus redes, Anuel presumió el costoso reloj de la marca Richard Mille que le regaló a Karol por su aniversario, mientras hacía énfasis en que su enamorada sería la primera reggaetonera en tener uno. Aunque el regalo era de por sí impresionante, pasó a segundo término pues los seguidores del cantante se percataron de otro detalle que podría haber revelado que la pareja se dio el ‘sí, acepto’ de manera secreta.

El cantante confundió a sus fans al presumir el regalo que le dio a Karol Video: @anuel_2blea

Y es que mientras el intérprete hablaba de lo fabuloso que era el reloj que le regaló a su prometida, en un momento de distracción se refirió a ella ¡como su esposa! Si bien, varios de sus seguidores no se percataron del desliz del cantante, hubo otros que de inmediato los comenzaron a cuestionar sobre si en algún momento habían contraído nupcias de manera secreta, generando un debate entre los que creían que sí y los que estaban seguros de que hasta el momento no había boda de por medio.

Hasta el momento, ni Karol ni Anuel se han pronunciado al respecto, a pesar de la insistencia de sus fans. Recordemos que hace unos días, la intérprete de China fue cuestionada sobre sus planes de boda, luego de que a inicios de este año se comprometiera con su novio. En la entrevista, la cantante aseguró que aún no tienen una fecha específica en el calendario, sin embargo sí habló sobre cómo le gustaría que fuera su gran día.

La pareja celebró su primer aniversario con flores y velas

“Creo que quiero algo súper sencillo, algo natural, algo pequeño”, reveló en entrevista con Entertainment Tonight. “Para ser honesta, no he pensado en los detalles específicos porque quiero que todo sea súper simple y tan natural como sea posible.” La artista continuó: “En realidad lo que quiero es que la gente no se estrese acerca de cómo se va a ver y la ropa que se va a poner. O por el hecho de que pueda haber filtraciones de noticias y podamos sentirnos limitados de pasar un buen rato”.