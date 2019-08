¡Flores y champaña! Así celenraron Karol G y Anuel AA su primer aniversario

Sin duda alguna, el festejo de aniversario que tuvieron Karol G y su prometido Anuel AA ha sido el más romántico de todos. A través de sus redes sociales, la pareja de famosos compartió algunos instantes de la espectacular sorpresa que el cantante preparó para su novia, quien evidentemente reaccionó muy emocionada ante los detalles de su amado.

Karol y Anuel festejaron su primer aniversario de novios

A través de varios videos, el intérprete de Cambio mostró lo mucho que se esmeró para sorprender a su futura esposa. Habitaciones llenas de pétalos de rosa, velas por todos los rincones, champaña y un sin sinfín de globos dorados fueron parte de la decoración del lugar en el que Karol y Anuel celebraron su primer año de noviazgo.

Así fue la reacción de Karol G a la sorpresa de Anuel Video: @anuel_2blea

En el video se observa que la intérprete de China se queda perpleja al descubrir que su prometido ha cuidado cada detalle de la sorpresa, por lo que la cantante se quedó prácticamente sin habla. Aunque en el clip no se alcanza a ver el rostro de Karol, su voz la delata y al final suelta una sonrisa de felicidad y sinceramente le dice a su amado: “Te amo”.

El cantante preparó una impresionante sorpresa para su prometida

En sus redes sociales, Karol G compartió una fotografía en la que celebró su amor por Anuel y junto a la que escribió: “Un año… mi felicidad”. La publicación de la colombiana ya acumula más 2 millones de likes y entre las miles de felicitaciones que le han dejado debajo de la romántica postal, destacan las de amigos famosos como Luis Fonsi.

Recordemos que Anuel AA y Karol G se comprometieron a principios de este año y aunque desde ese momento todos sus fans están a la expectativa del anuncio de la fecha en la que se llevará a cabo la boda, parece que los novios no llevan prisas para llegar al altar y están buscando el momento perfecto para unirse en matrimonio.

Las velas y los pétalos de rosa fueron protagonistas de esta celebración

A pesar de no tener una fecha programada a la vista, la cantante sí ha pensado en cómo le gustaría que fuera su gran día. “Creo que quiero algo súper sencillo, algo natural, algo pequeño”, reveló en entrevista con Entertainment Tonight . “Para ser honesta, no he pensado en los detalles específicos porque quiero que todo sea súper simple y tan natural como sea posible.” La artista continuó: “En realidad lo que quiero es que la gente no se estrese acerca de cómo se va a ver y la ropa que se va a poner. O por el hecho de que pueda haber filtraciones de noticias y podamos sentirnos limitados de pasar un buen rato”.