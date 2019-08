J Balvin y el emotivo mensaje que dedicó a su exprometida y ahora mejor amiga

Sin duda alguna, el corazón de J Balvin es muy grande y pocas veces se olvida de aquellas personas que han marcado su vida o que han estado con él en las buenas y las malas. Así lo demostró con el lindo mensaje que le dedicó a la periodista Maria Osorio, quien fue su novia por más de 10 años, cuando ambos eran adolescentes. De hecho, María y Balvin estuvieron a punto de llegar al altar, sin embargo, su noviazgo llegó a su fin.

El cantante compartió un emotivo mensaje para su exnovia

El rompimiento de la pareja no significó que el cariño se acabara, por lo que la relación entre la periodista y el cantante se transformó en una amistad que muchos años después sigue vigente y es por demás cercana. Así lo dejó ver el intérprete de Brillo, quien a través de sus redes sociales dedico unas emotivas palabras a su gran amiga con motivo de su cumpleaños.

María Osorio y J Balvin fueron novios desde los 17 años

"¡Feliz cumpleaños! a quien fue mi novia por 10 años, vio en mi lo que pocos veían, aguantó lo que pocas personas podrían y hoy día puedo llamarte mi mejor amiga @monaosorio", escribió el guapo colombiano junta a una tierna postal del pasado, en la que Balvin luce como todo un adolescente mientras abraza a María.

El cantante mostró su lado más tierno

El mensaje de Balvin fue correspondido por su gran amiga, quien de inmediato comentó la fotografía que el cantante publicó en sus redes. “Eres mi alma gemela y las almas gemelas no siempre se refieren al amor. Las almas gemelas son almas que necesitan de la otra, que disfrutan con la otra, que se sienten vivos con esa persona cerca y por eso tú lo eres”, escribió la guapa periodista, conmoviendo a lo seguidores de su amigo.

María concluyó con su mensaje agradeciendo por su amistad y el gran cariño que siempre le ha demostrado. “Gracias porque tú también me has dado un amor sincero desde el momento en que me conociste, gracias por inspirarme, apoyarme, por vivir la REMALA y la REBUENA conmigo. Nunca voy a poder pagarte tu compañía porque es ÚNICA, mi gatito del arcoíris, espero que nunca nos bajemos de él. Te amo demasiado”.

María y Balvin ahora son mejores amigos

En una entrevista con la revista TVyNovelas Colombia, María reconoció que estuvo a punto de llegar al altar con José -nombre real de Balvin-, sin embargo las cosas simplemente se transformaron y decidieron terminar. “Sí, hubo anillo. Pensábamos en nuestro proyecto de vida juntos. Sin embargo, llegó un momento en el que me dejé de ver en ese tiempo y espacio en el que me había ubicado años atrás”, expresó.