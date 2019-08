Alejandra Espinoza pidió ayuda a sus fans para encontrar a su mascota, ¡y fue un éxito!

Por un momento, el corazón de Alejandra Espinoza y su hijo Matteo parecía romperse. El jueves pasado, de su hogar en California se perdió una de sus mascotas y la desesperación por encontrarlo era tan grande como la esperanza de que volviera a casa. Tan rápido como pudo, la ex Nuestra Belleza Latina publicó un par de fotos de su perro Aquiles, para hacer un llamado a sus seguidores que pudieran ayudarla en esta situación de emergencia canina.

VER GALERÍA

Alejandra Espinoza pidió ayuda a sus seguidores para encontrar a Aquiles, una de sus mascotas

La también actriz estaba desesperada, no sólo por el hecho de no saber en dónde estaba su perro; sino también porque su hijo de cuatro años, Matteo, estaba muy triste por la situación. Otro de los motivos por los que solicitó ayuda de forma pública, es que ella no podía hacer mucho al respecto.

Loading the player...

"Ayuda please... se nos perdió nuestro perro en el área de Woodland Hills C.A please si alguien lo ha visto mándenme un DM", escribió al lado de las fotos de su can. Alejandra se sentía aún más desesperada, pues se encuentra lejos de casa, en la Ciudad de México, grabando su papel en Rubí.

"Tengo a un hijo llorando en Los Ángeles y desde acá no puedo hacer nada. Responde al nombre de Aquiles", agregó sobre la urgencia que tenía de encontrar a su mascota.

Un llamado de ayuda que le devolvió la sonrisa a una familia

La publicación de Alejandra fue todo un éxito pues una de sus seguidoras, al ver las fotos, ubicó al perro y le reveló su ubicación. "Alejandra, creo que tu bebé está en LA Animal Services en West Valley Shelter ID# A1886851", escribió la usuaria @dulcinearocinante.

VER GALERÍA

Matteo se reencontró feliz con su mascota después de estar muy triste por haberlo perdido

Sin dudarlo, Alejandra y sus seres queridos pusieron en marcha la búsqueda en donde la chica había señalado, y fue todo un éxito. "¡¡Lo encontramos!! Un millón de gracias. ¡¡Son de verdad que los mejores del mundo mundial!!", expresó la originaria de Tijuana, México.

Notas relacionadas:

- Alejandra Espinoza anima a su hijo Matteo a comer insectos en México, ¡tienes que verlo!

- Alejandra Espinoza y las tiernas serenatas que le ha dedicado su hijo Matteo

De forma personal, la también presentadora agradeció a la chica que le dijo el lugar en el que se encontraba Aquiles. "Gracias a quienes compartieron la foto. Especialmente a @dulcinearocinante que me dijo exactamente dónde estaba", agregó para después decorar su mensaje con una bella galería de su hijo feliz junto a sus dos perros: Aquiles y Amaia. ¡Una historia con verdadero final feliz!

VER GALERÍA

Alejandra agradeció a su fan por ayudarla a devolverle la sonrisa a su hijo