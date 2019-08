María Celeste Arrarás confiesa: ‘Yo tuve a mi propia Yolanda Saldívar’

Parece que María Celeste Arrarás tiene muchas cosas en común con la fallecida Selena Quintanilla. En una entrevista exclusiva con HOLA! USA, donde conversó acerca de la serie basada en su libro El Secreto de Selena, la reconocida periodista reveló que hace años una asistente defraudó su confianza. María Celeste creía tanto en ella, que nunca se dio cuenta de que algo andaba mal… justo como le sucedió a ‘la Reina del Tex Mex’ con Yolanda Saldívar. En el caso de Selena, el resultado de esa traición fue fatal, pues el 31 de marzo 1995 la cantante perdió la vida a manos de la presidenta de su club de fans y colaboradora cercana.

Justo cuando la periodista se estaba separando, su exasistente aprovechó para hacerle daño

En la entrevista, también estuvieron presentes las actrices Damayanti Quintanar y Sofía Lama, quienes participan en El Secreto de Selena. La primera hace el papel de Yolanda Saldívar, mientras que la segunda da vida a María Celeste Arráras.

Loading the player...

En esta amena e íntima conversación, la autora del libro abrió su corazón y contó cómo fue que aquel oscuro capítulo en su vida. Arrarás recordó que todo se dio cuando estaba tramitando su divorcio del padre de sus hijos, Manny Arvesú. “Yo tuve una asistente que fue mi Yolanda Saldívar”, dijo la puertorriqueña de 58 años. “Me robó la identidad, me robó todos mis ahorros y se aprovechó de mi momento más débil, más vulnerable, que era cuando yo me estaba divorciado”. La presentadora de Al Rojo Vivo dijo que su exasistente supo que esa era su oportunidad. “Es ahí cuando aprovecha, ella identifica muy bien ese momento para entrar y manipularme”.

VER GALERÍA

La presentadora confiaba plenamente en esa persona... pero al final se dio cuenta de la verdad

Asegura que su círculo más cercano de amigos le hicieron notar que la actitud de su asistente no era normal. “Cuando lo descubrí me quedé en shock y era una persona, que muchas personas allegadas a mí me decían que debía tener cuidado, me decían: ‘¿no te parece raro que ella se esta vistiendo como tú?, ¿que se recortó (corte de pelo) como tú?, ¿se pinta el pelo de tu color? y que se parece a ti…’”.

Pero ella no prestó atención a esos cuestionamientos. “Yo decía: ‘que mala es la gente, ¿no ven que ella es una hermanita para mí?’ Ella hace eso porque ella es mi amiga, yo les decía”

Más notas como esta:

- María Celeste Arrarás en la gran noche de 'El Secreto de Selena' con sus amigos y familiares

- Chris Pérez comparte una foto de Selena Quintanilla en el que hubiera sido su aniversario de bodas

Así se enteró de la traición de su 'mano derecha'

María Celeste –quien funge como productora ejecutiva de la serie—se dio cuenta del engaño de su colaboradora cuando ésta se ausentó por unos días. “Cuando ella estuvo de vacaciones en un momento dado, tenía una montaña de correos que eran mis correos y yo sentí pena por ella... (Dije) ‘va a llegar agotada de las vacaciones y va a lidiar con todos estos correos, déjame resolverle un poco’”.

Fue ahí cuando descubrió un estado de cuenta y al ver los números, se quedó sin aliento: la había dejado sin un dólar. “Abrí una carta y cuando veo la carta es un estado de banco y veo, que está desfalcado… Y cuando veo aquello, mira cómo es esto –estoy segura de que le paso a Selena—aún con la evidencia en frente, tú crees en esa persona y no quieres verlo”.

Para la periodista fue algo difícil de creer, pues la consideraba como una mujer de toda su confianza. Arrarás contó a HOLA! USA que pasó un fin de semana tratando de entender todo lo que esa persona le había hecho, además de ver el alcance de sus acciones.