El caso de Pablo Lyle ha tomado un rumbo que no esperaba su defensa. Tras alegar que el actor de 32 años actuó contra Juan Hernández en defensa propia, el juez Alan Fine rechazó dicho argumento, el cual está basado en la ley Stand your Ground. La decisión del juez podría llevar a Pablo Lyle ante un jurado, y ahí se definiría su situación legal. Ante lo sucedido, Alejandro Sola, uno de los defensores de Lyle, habló acerca de lo que viene para el actor si es que se llega a un juicio, además de comentar las declaraciones de los testigos, ya desde su punto de vista, aseguró que los testimonios de la fiscalía no son confiables y destacó que hay una agenda en contra de su cliente.

El próximo 9 de septiembre habrá una nueva audiencia

“La decisión del juez no aplica para bloquearnos en el juicio”, indicó el abogado ante las cámaras de Despierta América, al poco tiempo de salir de la audiencia celebrada el día de ayer. “Cuando lleguemos al juicio, el jurado sí va a tener la oportunidad de decir que Pablo pudo haberse comportado así en defensa propia”. Sola aseguró que los testigos oculares presentados por la Fiscalía carecían de credibilidad. “Nosotros ya sabemos y ustedes ahora ya saben más del caso después de escuchar a los testigos y como testificaron. Vieron que lo testigos del fiscal no son creíbles”.

El defensor de Lyle aseguró que los testigos presentados por la Fiscalía no son creíbles

A los testigos que se refiere Sola son el detective a cargo de la investigación del caso; un policía que llegó al lugar de los hechos el pasado 31 de marzo y dos testigos que estaban al lado del vehículo en el que viajaba el actor cuando ocurrió el incidente con Juan Ricardo Hernández.

Sola agregó: “Tienen una agenda contra Pablo Lyle, están enojados contra Pablo Lyle y testificaron de esa manera”. El legista señaló que el jurado, al ver los débiles testimonios, darán a razón a su cliente. “Un jurado, cuando ellos vean que el caso del fiscal no tiene fuerza van a llegar a la conclusión correcta de que Pablo Lyle no es culpable”.

Luego de desestimar los argumentos de la defensa, el juez Fine indicó que el actor de telenovelas seguirá bajo arresto domiciliario y señaló que deberá regresar a la corte el próximo 9 de septiembre. Según los reportes de Univision, Lyle irá a juicio a menos que ambas partes lleguen a un acuerdo o que la defensa apele el veredicto del juez.

Más notas como esta:

- Pablo Lyle será llevado ante un jurado para decidir si es declarado inocente o culpable

- El destino de Pablo Lyle en manos de la justicia

Y esto fue lo que dijo el juez

Tras siete horas de audiencia y la presentación de ocho testigos, el juez Alan Fine se pronunció contra la defensa de Lyle y dio sus razones para desestimar la ley de Stand your Gorund (defensa propia), la cual es válida en el estado de Florida. "Voy a negar la moción de inmunidad ya que el estado ha mostrado evidencia de que no hubo base razonable para creer que fuerza ilegal iba a ser usada o inminente", indicó.