Daniela López Osorio, la vida sencilla detrás del glamour de las pasarelas

Daniela López Osorio es una modelo nata. Fue descubierta en una tienda de ropa con sólo 17 años y su presencia en la pasarela se volvió viral tres años más tarde. Hoy, la joven colombiana de 25 años vive feliz rodeada del glamour de Nueva York y de todas las ofertas que sólo el mundo de la moda podría tener. Sin embargo, detrás de esa gran vida, hay una chica sencilla, como lo dejó ver en una entrevista para HOLA! USA.

La guapa modelo colombiana fue descubierta mientras iba de shopping

Daniela López Osorio es una chica de familia. Ama a sus padres y vive una vida siempre llena de sonrisas. Las pasarelas no han hecho más que incrementar esa alegría, un mundo lleno de sorpresas que miles de chicas buscan. Para ella, su trabajo no sólo le ha abierto muchas puertas, sino que la llevó a conocer una carrera en la que mezcla a la perfección su personalidad, estilo y colores favoritos.

Actualmente vive en Nueva York, pero cada vez que puede -por trabajo o diversión- viaja por el mundo

"¡No puedes hacerme elegir!", dijo con una gran sonrisa después de ser cuestionada si prefería el estilo de Nueva York o la calidez de Colombia. Tras analizarlo, agregó: "Colombia es mi hogar, mi sangre, mi país, mi corazón, mis raíces, mi familia. Nueva York es la capital del mundo y está llena de energía. Ambas ofrecen cosas diferentes".

Como a muchas chicas, Daniela tiene un gran gusto por la música y hasta sabe exactamente qué ponerse para una noche de concierto. "Botas cómodas, chaqueta de cuero, camiseta y jeans. ¡Fácil!", dice convencida del outfit que no falla.

Los secretos a la hora de relajarse

Caminar por la pasarela parece sencillo, pero hay mucho trabajo detrás de ello. Y Daniela tiene una fórmula para relajarse y olvidarse de todo: "Después de un largo día de trabajo llego a casa y enciendo una vela, hay algo muy relajante al respecto. Luego me quito el maquillaje, me doy una ducha o un baño caliente, me pongo una mascarilla y veo algo en la tele", reveló sobre las horas en casa que bien podrían replicarse en casa después de un día pesado.

Daniela López Osorio sabe muy bien cómo relajarse después de un pesado día de trabajo

Para más fotos exclusivas de Moda + Música, busca la edición impresa de septiembre de HOLA! USA, ya disponible para nuestros suscriptores y en los puestos de revistas. ¡Suscríbete hoy!