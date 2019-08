¡Combinados con mamá! Kim Kardashian posa en traje de baño junto a sus 4 hijos

Kim Kardashian sabe cómo derrochar estilo, pero cuando lo hace junto a sus pequeños, derrite de ternura a sus seguidores. Durante sus vacaciones de verano en las Bahamas, la socialité aprovechó la ocasión para inmortalizar uno de los momentos más preciados junto a sus pequeños y protagonizar un posado familiar en el que también incluyó al nuevo integrante de la familia, Psalm West, quien llegó al mundo el pasado 10 de mayo.

La socialité posó en las Bahamas junto a su familia

Pero logar la imagen no fue tan facil como parece, de hecho, ha sido una misión bastante complicada, según la propia Kim. "Y yo que pensaba que hacer una foto con tres niños era difícil. Dios mío, esto es casi imposible", escribió. Sin embargo, la esposa de Kanye West logró reunir a sus cuatro retoños e incluso se vistieron a juego, ¡qué ternura!

La estrella de Keeping Up with the Kardashians eligió un traje de baño entero de cuello redondeado y sin mangas en tono metalizado que también llevaron sus hijos, North, Saint, Chicago y Psalm. Las pequeñas de la casa lucieron swimsuits elaborados en tela elástica, realizada con el mismo tejido de tipo scrunchie, inspirado en la forma de los accesorios de pelo de los años 80, un total look de verano muy apropiado y chic. Mientras que Saint y Psalm lucieron trajes de baño en un tono similar para ir combinados con toda la familia.

North y Chicago, las princesas de Kim, también posaron con trajes de baño a juego con su madre

Y como a los seguidores del clan Kardashian-Jenner no se les pasa nada por alto, también comentaron el curioso detalle en el tobillo de North, quien llevaba una tobillera en el pie izquierdo. "¿Qué le ha pasó a la pierna de North?", preguntó uno de sus seguidores. A lo que Kim contestó: "Nada. Es que ella quería llevar eso". Las excentricidades estilísticas de su primogénita son conocidas de sobra, por lo que no nos extraña que quisiera combinar su look playero con una venda en el tobillo. Lo cierto es que la familia no puede estar más contenta con el pequeño Psalm, quien seguramente es el responsable de muchas de sus sonrisas.

