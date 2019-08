Carlitos 'El Productor' y el consejo para su hijo: 'Le voy a enseñar que es un hombre de seis pies'

La alegría de Carlitos 'El Productor' de El Gordo y la Flaca es todo menos falsa. El actor y presentador de Univision lleva una vida plena y llena de felicidad gracias a su esposa Silvia y a su hijo, Sebastian. Y dispuesto a que el niño de dos años tenga una vida igual de alegre, él está listo para transmitirle los mejores consejos que su propia experiencia lo ha colmado para no ver la vida con limitantes por su estatura.

Carlito 'El Productor' es un hombre lleno de felicidad gracias a su vida personal, en la que su hijo y su esposa son pieza fundamental

Sebastian, al igual que papá, nació con acondroplasia, que limita el crecimiento de las personas. Sin embargo, para Carlitos, eso no fue ningún motivo para preocuparse. "Cuando en el ultrasonido me dijeron que iba a nacer como yo, la doctora me decía que si sabía que mi hijo iba a nacer pequeño como yo, pero yo sólo le decía: 'Sí, sí. Muy normal pero dime otra cosa... ¿No tiene problemas de pulmones, no tiene problemas de salud?', y cuando me dijo que no estaba totalmente saludable dijo: 'Ok, ya. Eso es lo que yo quería'", recordó en una entrevista para Univision.

Y es que Carlitos ahora cuenta con una vasta experiencia para ser feliz sin importar la estatura. Algo que en sus años de juventud tuvo que aprender por sí mismo. "Todos los días pienso en él y más cuando empiece la escuela que es lo que más me preocupa", reveló.

Sin embargo tiene listos los consejos y vivencias propios para su bebé. "Eso es lo que más me preocupa, pero va a salir adelante porque le voy a enseñar que él es un hombre de seis pies por dentro", dijo con el cariño de un padre esperando charlar con su hijo sobre la vida.

Gracias a su mamá, entendió que la vida no tenía que estar llena de remordimientos y sí de mucha alegría

Carlitos, cuyo nombre real es Juan Espinosa, hizo frente a su situación siempre de la mano de su mamá, quien jamás lo dejó caer a causa de su estatura. Desde joven entendió que era diferente y se sintió decaído cuando las niñas no le hacían caso por su estatura.

"Le pregunté a mi mamá que por qué nací así. Ella me dijo: 'Mira, Dios tiene una razón para que tú estés así. Todo mundo es diferente y tiene una misión... Si todo mundo fuera igual, sería un mundo bien aburrido", dijo feliz de no hacer caso a las limitantes que sólo su mente podría ponerle. Ahora es su turno para erradicar de la mente de su hijo esos pensamientos, y lo hará con muchas verdades y muy buen humor.

Silvia, una mujer diferente

Gracias a los consejos de su madre, Carlitos logró ver la vida con muy buen humor, un detalle que lo llevó lejos. Y aunque su trabajo y su personalidad le dictan que haga reír a la gente, en su esposa encontró a alguien que lo hiciera reír a él, una cualidad que pocas chicas cumplían.

Junto a Silvia, Carlitos formó una bella familia en la que reina el buen humor

"Nos llevamos tan bien porque ella me hacer reír", dijo feliz sobre su matrimonio. "Ella tiene algo que muchas personas no saben. Yo casi siempre hago reír a todo el mundo y entonces ella me hace reír a mí", explicó.

"Yo me enamoré de ella de esa forma", recordó. Y con un tono más tierno que desembocó en una gran risa, agregó: "Yo creo que ella es quien me conquistó a mí, no yo a ella", dijo feliz de haber encontrado una mujer con quien se lleva de maravilla.