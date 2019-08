Karol G aún está en la fase de celebración de su compromiso nupcial. La intérprete de China dijo “sí” a su novio y colaborador Anuel AA a principios de este año, pero no tiene prisa de caminar hacia el altar. “No tengo novedades sobre mis planes de boda”, dijo a Entertainment Tonight. “Puedo decir que vivo como si ya estuviéramos casados.” Karol, de 28 años, y Anuel, de 26, han estado ocupados de gira y no han tenido oportunidad de sentarse a planear su gran día. A pesar de que todavía no establece una fecha, la bella colombiana ya tiene una idea de cómo quiere la ceremonia.

Karol G se sinceró acerca de sus planes de boda con Anuel AA

“Creo que quiero algo súper sencillo, algo natural, algo pequeño”, reveló. “Para ser honesta, no he pensado en los detalles específicos porque quiero que todo sea súper simple y tan natural como sea posible.” La artista continuó: “En realidad lo que quiero es que la gente no se estrese acerca de cómo se va a ver y la ropa que se va a poner. O por el hecho de que pueda haber filtraciones de noticias y podamos sentirnos limitados de pasar un buen rato”.

El “único deseo” de Karol es que ella y Anuel puedan disfrutar la boda con sus familias. Fiel a su idea de sencillez, la intérprete de Créeme solo quiere tener estas tres cosas en su ceremonia nupcial: “Un súper DJ y una variedad de comida”, indicó. “Quiero que haya pasteles y postres por todas partes, carnes, pastas y dulces. Entonces mi familia, un súper DJ y mucha comida. Y obviamente, el novio.”

Karol y Anuel no han establecido una fecha para su boda y no tienen prisa de caminar hacia el altar

Los intérpretes de Secreto han mantenido en privado los detalles de su compromiso pero sí han expresado que el momento fue muy especial. Sus fanáticos se enteraron de la noticia cuando Karol mostró su sortija en sus redes sociales. La pareja hizo su debut oficial en la alfombra roja de los Latin Billboard Awards 2019.