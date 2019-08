Como si no pudiéramos adorarla más, ¡ Jennifer Lopez luce otro look despreocupado que está impresionante, al tiempo que se ha igualado a una versión más joven de sí misma! De camino a su entrenamiento diario, la intérprete de Love Don’t Cost A Thing usó accesorios que ya había usado en 2002: el clásico par de anteojos de aviador con grandes arracadas (#BigHoopEnergy). La última vez que vimos a la artista con este look fue para su video musical I’m Gonna Be Alright que grabó en Harlem, Nueva York, en 2002. En aquel tiempo, la estrella usó sus características arracadas de oro con anteojos estilo aviador de micas amarillas mientras se relajaba en una de esas icónicas sillas plegables. Su cabello estaba peinado con suaves rizos sueltos y ella portaba la parte superior de un bikini y pantalones cortos. Ahora, en el 2019, la artista ha actualizado su look con el cuerpo más cubierto pero sin restarle estilo.

Jennifer se ve fabulosa en su video musical I’m Gonna Be Alright del 2002

Mientras se dirigía al gimnasio UFC, propiedad de su prometido, Alex Rodriguez , Jen usaba sus icónicas arracadas y anteojos para el sol. En esta ocasión vistió prendas deportivas en color blanco que robaban todas las miradas. Siempre impecable, la intérprete de Feeling So Good usaba un top deportivo blanco y unos leggins del mismo color para entrenamiento, muy favorecedores para su figura, con sencillos detalles dorados que subían desde los tobillos hasta la cintura. La artista completó su atuendo con zapatillas deportivas ADIDAS en blanco y rosa y un mini-bolso de dos tonos para llevar sus efectos personales. Al salir se le vio acompañada por su hija, Emme Muñiz , quien es idéntica a ella, y su novio, A-Rod.

JLo se dirigía a sudar un poco con un elegante conjunto blanco y sus características arracadas y anteojos para el sol

