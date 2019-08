Carlos Calderón regresa a 'Despierta América' ¡acompañado de su novia!

Con una gran sonrisa y la mejor actitud, Carlos Calderón regresó a Despierta América después de seis semanas de ausencia a causa de una lesión en el tendón de Aquiles que ocurrió mientras se ejercitaba. Y aunque sus compañeros lo recibieron con mucha alegría, su esperado retorno frente a las cámaras no fueron lo que más emocionó al público. El conductor de la sección Sin Rollo apareció en el foro con la mujer que lo ayudó a salir adelante en estas semanas: su novia, a quien presentó al aire.

Antes de iniciar la sección en la que ha estado al mando desde hace varios años, Carlos agradeció a todos aquellos que estuvieron al pendiente de su recuperación. “Antes de empezar yo también quiero decirle gracias a toda la gente que me mantuvieron muy activo en las redes sociales, muchos mensajes de amor, muchos mensajes de apoyo”, dijo ante las cámaras.

Calderón también hizo mención a la ayuda que recibió por parte de la televisiora, pues le facilitaron mucho más este proceso de sanación. “Gracias a la gente de aquí de Univision que de verdad tienen un sistema increíble para estos casos si no, no sé ni cómo le hubiera hecho”, dijo aliviado por no haber tenido que preocuparse por su trabajo.

Pero a la persona a quien más agradeció fue justo a su novia, una guapa rubia que por primera vez apareció en público. “Gracias sobre todo a mi novia porque sin ella no sé qué hubiera hecho”, dijo Carlos con un tono tierno. Y tanta fue su gratitud que Jomari Goyso bromeó con la idea de que después de esto era hora de entregarle un anillo de compromiso.

La joven, un tanto tímida, saludó al público mientras presenciaba en una parte del set el regreso de su novio al trabajo. Días antes, el presentador había contado que gracias a su apoyo logró salir adelante durante el tiempo en el que no podía moverse.

Un regreso lleno de alegría

Carlos Calderón volvió al estudio que considera su segundo hogar aún lastimado, pero no de gravedad. Para hacer todo más sencillo, el presentador llegó en un patín en el que se transportó por el set pues aún tiene un bota que mantiene inmovilizado su pie derecho.

"Feliz de regresar a Despierta América en Sin Rollo aunque sea en patín, bota y zapatón. Gracias a todos por sus mensajes y apoyo y a mi equipo que son como mi familia. ¡Ya los extrañaba!", anotó el conductor junto a la foto que enmarca su regreso.