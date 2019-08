Bárbara Mori revela las causas que la llevaron a rechazar el papel de 'La Reina del Sur'

Sin duda alguna, La Reina del Sur (Telemundo) se ha convertido en un clásico de la pantalla chica. Con apenas dos temporadas se ha convertido en una de las series favoritas de las televidentes, quienes la han colocado como una de las ficciones más vistas de los últimos años. Y aunque la actriz que interpreta al personaje principal ha tenido mucha aceptación, la historia pudo haber sido distinta debido a que este papel fue pensado en un principio para que lo encarnara Bárbara Mori.

Bárbara Mori lleva algunos años alejada de la televisión

Así lo dio a conocer la bella actriz de origen uruguayo quien recientemente reveló que el papel inspirado en la narcotraficante Teresa Mendoza, conocida como ‘La Reina del Sur’, le fue ofrecido por la cadena Telemundo, incluso antes de que se lo ofrecieran a quien hoy lo interpreta con mucho éxito.

La actriz reveló que le ofrecieron el papel protagónico en la serie 'La Reina del Sur'

Durante un encuentro con varios medios de comunicación en la alfombra roja del estreno de la película Mentada de Padre, la actriz confesó que a pesar de haber recibido la oferta no la aceptó debido a la temática del guión. “No fue temas de agenda, fue temas de que no me gusta ese tema a mí, o esa como que no estoy interesada en hacer cosas que estén relacionadas con el narcotráfico”, explicó la bella actriz en declaraciones retomadas por People en Español.

Morí declinó la invitación, pues la temática de la serie no es de su interés

Sobre si se arrepiente de no ser ella quien disfrute del éxito de esta serie, la actriz fue tajante en su respuesta al asegurar que antes de aceptar un papel, piensa en lo que a nivel personal pueda aportarle, más allá de la fama o el reconocimiento. “Yo no persigo el éxito persigo hacer cosas que me hagan crecer como actriz y como persona”, sentenció.

No es la primera vez que la actriz rechaza un proyecto tan importante como La Reina del Sur. Recientemente, Bárbara reveló que tuvo que declinar a la invitación de los productores de la nueva versión de la telenovela Rubí, la cual ella protagonizó hace 15 años.

Actualmente se prepara para el estreno de la serie 'La Negociadora'

“La verdad, siempre se quedaron con las ganas de una segunda parte, yo no soy fan de eso, y menos cuando ha sido tan exitosa”, dijo la actriz al periódico El Universal. Mori confesó que los productores le dieron tiempo para que lo pensara e incluso la buscaron nuevamente para esta nueva versión, sin embargo su decisión ya estaba tomada. “Con los años siguieron esperando y ahora que la van a hacer me llamaron y yo seguí en las mismas”, expresó.