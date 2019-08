Alex Rodriguez usa una cuenta no rastreable para espiar las publicaciones de sus hijas

Alex Rodriguez ha llevado sus responsabilidades paternas al siguiente nivel. La exestrella de la MLB, padre de Natasha, de catorce años, y Ella, de doce, admitió que tiene una cuenta secreta no rastreable en redes sociales para espiar a sus dos hijas. “Mis hijas no me permiten seguirlas en las redes sociales”, comentó durante el Barstool Sports Chicks en el podcast de Office. El exatleta de 44 años de edad mencionó que utiliza esa cuenta adicional para supervisar la actividad de sus hijas en las redes sociales y mantenerse atento a todos los aspectos de su vida.

A-Rod no es el único en la familia que aplica la ley en lo que se refiere a las comunidades virtuales. El ex Yankee de Nueva York admitió que sus hijas están a cargo del contenido que él publica. “Oh, por Dios, ellas son como el director operativo y el director ejecutivo de mis locuras en redes sociales o en todo lo que hago”, confesó. “Son muy buenas. Ya sabes, cada vez que publico algo, por lo regular en cinco de cada diez publicaciones, ambas me envían mensajes privados y me preguntan: ‘Papá, ¿hablas en serio?’ ‘Papá, ¿sabes que iré a bachillerato el próximo años?’ ‘Papá, así es como inicia el bullying’, y yo respondo: ‘De acuerdo, lo borraré’.”

La exestrella de la MLB es el orgulloso padre de Natasha, de catorce años, y Ella, de doce años

