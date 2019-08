Eugenio Derbez revela los secretos detrás de su primer 'desnudo' en el cine

Eugenio Derbez se encuentra disfrutando del éxito de su más reciente película Dora and the Lost City of Gold, la cual se estrenó hace unas semanas en todo el país y en la que el actor hizo su primer desnudo. Sí, ¡así como lo lees! el también comediante reveló que en la película tuvo que hacer una atrevida escena, a pesar de que el filme es de corte familiar.

VER GALERÍA

Eugenio Derbez se encuentra muy feliz por el éxito de su película

Así lo hizo saber Derbez durante una entrevista con el programa Ventaneando (TV Azteca) donde dio a conocer los detalles sobre la filmación de esta película y la comentada escena. “Es (un desnudo) total como salgo en esta película, sí”, confirmó el actor sobre si es verdad que aparece sin ropa en esta película.

VER GALERÍA

Eugenio Derbez reveló que tuvo que hacer un 'desnudo' en el filme de corte familiar

Con su característico sentido del humor, Eugenio Derbez relató cómo fue que ese enteró que tenía que hacer un desnudo en esta película y cómo fue que se preparó para lucir físicamente bien. “Leí en el libreto que había una escena donde me quito la ropa y salgo corriendo desnudo. Entonces estuve a dieta y yendo al gimnasio por semanas, semanas y semanas”, confesó.

Más noticias como esta:

- Eugenio Derbez ya tiene su propia 'Dora la exploradora': su hija Aitana

- Eugenio Derbez será reconocido por su carrera y aportes a la industria del entretenimiento

Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, pues al llegar el momento de grabar la escena, Derbez, que ya estaba listo para mostrarse al natural, se enteró que por fortuna no tendría que desvestirse frente a las cámaras, pues todo se haría de forma digital. “Llegó el día que necesito filmar la escena, que fue el último día, y ahí es donde me entero. Le digo al director ‘¿oye cómo va a ser la escena de quitarme la ropa?”. El director muy quitado de la pena le contestó: “‘Ah no, esa va a ser animación’. ‘¡¿Por qué no me dijeron antes?!’ Yo en el gimnasio y a dieta por cuatro meses y medio”, dijo entre risas.

VER GALERÍA

En el filme comparte créditos con Isabela Moner, Eva Longoria y Jeffrey Wahlberg

El actor aprovechó la ocasión para calmar los ánimos de sus fans y les prometió que no hay nada que temer y que pueden llevar a sus pequeños a ver la película sin temor a que vayan a ver algo que pueda confundirlos. “Es (un desnudo) de animación para que no se espanten. Señoras, señores no se vayan a espantar. Si se quieren reír de mí, vayan a reírse de mí”, dijo.