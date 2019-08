Marc Anthony y su fugaz encuentro con Jennifer Lopez en Los Ángeles

Aunque se separaron hace años, Marc Anthony y Jennifer Lopez tienen una relación sana y cordial por el bien de sus dos hijos, Emme y Max. En más de una ocasión, la expareja ha dado muestra de lo bien que se llevan e incluso, el cantante no tiene problema en convivir con Alex Rodriguez, el prometido de su ex. Dejando ver que entre ellos no hay fricciones, el intérprete de Vivir mi Vida publicó en sus redes sociales una fotografía de un curioso encuentro que tuvo con la madre de sus hijos en Los Ángeles.

VER GALERÍA

En esta foto, JLo y Marc junto en los GRAMMY de febrero de 2011. Meses más tarde, anunciaron su separación

¿Fue un encuentro cara a cara? ¿A-Rod iba con Jennifer? No fue nada de eso, sino que Marc compartió una foto desde el SLS Hotel en Los Ángeles, donde había una inmensa imagen de su ex y aprovechando este curioso ‘encuentro’, se tomó una foto.

VER GALERÍA

Marc Anthony no pudo evitar compartir esta foto de su ex y bromeó con el hecho de haberse encontrado

En dicha instantánea, el salsero se muestra de lo más risueño, pues seguramente la pareció muy graciosa la forma en la que coincidió con la madre de sus mellizos. Sobre la foto, el cantante escribió: “Miren con quién me encontré en el SLS Hotel en LA” y agregó la etiqueta de #jlorocks, demostrando lo mucho que la admira.

Más notas como esta:

- La extraña petición de Marc Anthony que metió en aprietos a su asistente

- Así ha crecido Ryan, el hijo menor de Marc Anthony y Dayanara Torres

Buenos padres

La última vez que Jennifer y Marc se vieron fue en mayo pasado, cuando acudieron al festival escolar de sus hijos por clausura de fin de curso así como a su ceremonia de graduación. A través de sus redes, ambos compartieron fotos y videos de esta amena reunión, en la cual también estuvo presente Alex Rodriguez, con quien el salsero tiene una relación de respeto y cordialidad. Marc acudió para celebrar los logros escolares de Emme y Max, quienes concluyeron sus estudios de quinto grado, al igual que la hija menor de A-Rod.

VER GALERÍA

Marc, Jennifer y A-Rod en un festival escolar de sus hijos en su mejor papel de padres

En junio del año pasado, JLo, Marc y A-Rod se vieron en el recital de baile de Emme y Max, en el que también participaron las hijas de Alex, Ella y Natasha. El numeroso clan no dudó en compartir las fotos de este evento escolar, en el que mostraron que entre ellos todo es armonía.