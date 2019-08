Anitta se comporta como fanática cuando Mariah Carey la contacta, ¡mira lo que dijo!

¡Crece la cantidad de admiradores de Anitta ! La belleza brasileña ahora puede agregar a Mariah Carey a su lista de seguidores famosos. Durante el fin de semana, Anitta publicó su reacción y la de su familia cuando se percataron de que la intérprete de We Belong Together la siguió en Instagram. “Esta es mi familia despertándome hoy para decirme que @mariahcarey me siguió. Para quienes no lo sepan, mis dos tías y mi mamá estaban obsesionadas con ella. Entonces, cuando nací fui la mejor estudiante para ellas y me convertí en una mejor fanática. Por eso comencé a decir que quería ser cantante desde tan temprana edad”, escribió junto a una fotografía de un perro rodeado por los álbumes de la diva del pop.

Anitta vivió un momento de incredulidad cuando Maríah Carey la contactó a través de las redes sociales

La artista de 26 años de edad explicó que su tío compró un CD de Mariah Carey para ella cada Navidad porque ella no podía comprárselos. Cuando empezó a ganar su propio dinero, la intérprete de Muito Calor pudo adquirir sus propios CDs, dos a la vez. Con el tiempo no solo pudo comprar sus propios álbumes sino también boletos para asistir a su concierto. Por desgracia, no pudo llegar. “Me recuerdo escuchando su concierto por la radio y llorando por no estar allí. Mi cumpleaños es dos días después del suyo y a veces solíamos celebrar su cumpleaños con el mío”, anotó Anitta.

“Cuando por fin tuve suficiente dinero para llevar a toda la familia al concierto, cada vez que lo intentaba algo sucedía y no podíamos llegar (lamento algunos asientos vacíos al frente que quizá viste alguna vez. Eran nuestros y estábamos tan furiosos como tal vez tú lo estuviste al ver esos espacios vacíos).” Justo cuando la artista pensaba que las cosas no podían ser mejores, Mariah leyó su emotivo mensaje y respondió: “Anitta, ¡ni siquiera sé qué decir! Gracias por apreciar mi música. Estoy muy orgullosa de ti por haber convertido tus sueños en realidad”, dijo la intérprete de Honey.

Anitta reveló que ha admirado a la intérprete de We Belong Together durante muchos años

“Espero conocerte pronto, tal vez incluso en Brasil, ¡uno de mis lugares favoritos en el mundo! Mi amor para ti y tu familia.” Anitta ya había hablado acerca de su adoración por la cantante ganadora de Grammy. “[Pienso en] Mariah Carey cuando canto [canciones románticas]; ella me inspira”, dijo a Entertainment Tonight. Este intercambio de mensajes con Mariah Carey ocurre después de que Anitta por fin compartió el estudio de grabación con su ídolo, Cardi B, después de una conversación por redes sociales.