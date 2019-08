Los latinos en Hollywood se unieron para enviar un mensaje de solidaridad y amor a la comunidad Latinx. America Ferrera, Eva Longoria, Diane Guerrero, Jennifer Lopez, Gina Rodriguez, Lin-Manuel Miranda, Zoe Saldana, Salma Hayek y Ricky Martin son algunos de los más de 200 actores, músicos, artistas, activistas y líderes laborales y de derechos civiles que han firmado una carta abierta en apoyo de los latinos en el país. La misiva "Querida Familia Latina", se envió tras el tiroteo en El Paso, Texas, y las redadas de ICE, se publicó en inglés y español este viernes 16 de agosto en el New York Times, El Nuevo Heraldo, La Opinión y El Diario.

Gina, America, Eva, Zoe y Rosario firmaron la carta abierta en apoyo a la comunidad Latinx

La poderosa carta destaca los recientes ataques contra los latinos en Estados Unidos, incluido el tiroteo masivo en El Paso, Texas, en el que 22 personas perdieron la vida y otras 24 resultaron heridas en un Walmart a principios de este mes, además de las redadas de ICE que tomaron bajo custodia a 680 personas, en Mississippi.

Notas relacionadas:

- Eva Longoria reacciona al escándalo de Felicity Huffman

- America Ferrera habla sobre ser latina en Hollywood: 'Mi identidad es mi súper poder'

“Como latina, mi corazón se rompe con cada ataque a nuestra dignidad, humanidad y vida. Y como estadounidense, temo por el futuro de mi país cuando nuestra cultura y políticas carecen de una decencia básica y respeto por la vida humana", dijo America en un comunicado. "Todos tenemos la responsabilidad de hacernos presentes en este momento y exigir decencia entre nosotros y para nuestro país".

La carta salió a la luz e letter comes tras el reciente tiroteo en El Paso, Texas

Eva señaló que el país enfrenta una "crisis moral", y ahora es el momento de "alzar la voz y hablar". Agregó: "La integridad comienza con mirarse al espejo y esta carta es un llamado para todos, no solo a nuestra comunidad, elegir la humanidad y la decencia sobre el odio y la violencia".

La carta, que se dirige a la "Querida Familia Latina", comienza diciendo: "Si te sientes aterrorizado, desconsolado y derrotado por el aluvión de ataques en contra de nuestra comunidad, no estás solo. Hemos sido manchados por la retórica política y asesinados en crímenes violentos. Hemos sido separados de nuestras familias y hemos visto a nuestros hijos enjaulados. Hemos sido atacados con tiroteos masivos y redadas masivas de ICE destinadas a aterrorizarnos, a aplastar nuestra esperanza y romper nuestros espíritus. Pero no nos van a destruir. No nos van a silenciar. Continuaremos denunciando cualquier trato de odio e inhumano de nuestra comunidad. Exigiremos dignidad y justicia".

Salma Hayek es una de las muchas estrellas que firmaron la carta comprometiéndose a continuar luchando por sus derechos, dignidad y una mejor nación

"Aunque el dolor y el miedo son reales y están arrasando nuestras comunidades, nos mantenemos poderosos. Las indignidades y la crueldad que hemos soportado nunca cambiarán la verdad de que las contribuciones que hacemos a este país son invaluables. Nuestra humanidad debe ser respetada. Y no dejaremos de organizarnos por nosotros, por nuestros hijos y por el alma de esta nación", continúa. "Para nuestros aliados que sienten el dolor de nuestra comunidad, los necesitamos. No podemos hacer cambios sin sus voces y acciones. Les pedimos que hablen en voz alta contra el odio, contribuyan con sus recursos a las organizaciones que apoyan a nuestra comunidad y mantengan a nuestros líderes".

La carta pide a la comunidad que ayude a construir "un país mejor donde todos nos sintamos seguros y valorados". Y concluye: "Que podamos convertir este tiempo de desesperación en un tiempo de acción. Que nuestro amor mutuo sea la luz guía en estos tiempos oscuros".