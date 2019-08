Elsa Pataky dio a su esposo, Chris Hemsworth, un regalo para Thor

El regalo de cumpleaños de Elsa Pataky para su esposo, Chris Hemsworth , es más que adecuado para un Avenger. La bella española tejió el perfecto accesorio de superhéroe para el intérprete de Thor, ¡una capa! Chris presumió en sus redes sociales el colorido obsequio hecho en casa. Junto a la imagen, el artista escribió: “Un muy retrasado gracias por todos los deseos y regalos de cumpleaños. Mi favorito fue esta nueva capa que mi adorada esposa tejió para mí #truelove @elsapatakyconfidential”.

Chris Hemsworth presumió su colorido obsequio hecho en casa por Elsa Pataky

El padre de tres pequeños cumplió 36 años de edad el domingo 11 de agosto. Elsa celebró el día especial de Chris con un emotivo tributo en el que escribió: "Feliz cumpleaños para mi ser humano favorito, mi esposo, mi compañero, mi amor, el mejor papá del mundo. Estoy muy orgullosa de ti y de quien eres. Nunca dejes de hacernos reír. Tú haces que cada momento en nuestras vidas sea muy feliz”.

Chris y Elsa son padres de India, de siete años de edad, y de los gemelos de cinco años Tristan y Sasha. En junio, el actor de Endgame reveló los secretos detrás de su exitoso matrimonio con la rubia: “Todo se basa en la amistad, en primer lugar, y en ese sentido de aventura”, dijo la estrella de Marvel a Entertainment Tonight. “Ella se convirtió en actriz y yo en actor para viajar por el mundo y tener experiencias como esta, además de tener este maravilloso apoyo entre nosotros”.

La pareja ha estado casada desde 2010