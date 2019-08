Jennifer Lopez se reúne con Alex Rodriguez y le da 'el mejor regalo'

¡Reunidos por fin! Alex Rodriguez y Jennifer Lopez están juntos otra vez, después de algunas semanas de separación. La superestrella de la MLB y su prometida pasaron algún tiempo de calidad con la ayuda de Cardi B . A-Rod utilizó sus redes sociales para publicar un video de él mismo con el amor de su vida dando un paseo en auto. “Sin capota. Día soleado. Radio encendido. #summerride”, escribió. La pareja lucía feliz mientras paseaba en un jeep azul con anteojos oscuros a juego mientras escuchaba a la rapera del Bronx. El paseo fue súper especial pues el vehículo que estos famosos utilizaron para su vuelta veraniega fue el que Jennifer regaló a Alex. “Gracias por el mejor regalo”, anotó el exatleta de 44 años junto a una fotografía del precioso automóvil nuevo.

Jennifer Lopez regresó a los brazos de Alex Rodriguez al finalizar su gira It’s My Party

Jennifer ha regresado a casa después de varias semanas lejos de su hombre por su gira It’s My Party. La artista de cincuenta años de edad publicó una fotografía desde su jet privado. “Por fin en casa. 38 conciertos. 7 países. Más de 20 ciudades. Más de 500,000 fanáticos. 4 niños. 1 apagón. No tiene precio”, escribió. Antes del regreso de su amada, Alex recurrió a sus redes sociales para clamar por ella y hacerle saber al mundo cuánto la echó de menos. “Nena, sé que has tenido gran éxito en Rusia y que te resta un concierto más”, le escribió junto a una fotografía de la intérprete de Dinero con un bikini blanco.

“¡Te echo de menos y estoy ansioso por verte de regreso en casa! #SeeYouSoon #Macha13”, fue su mensaje. Alex también publicó una fotografía de él con Jennifer y sus cuatro hijos. “Esto es lo más importante #FamilyFirst”, anotó. La sentimental intérprete de All I Have respondió: “¡Una de mis favoritas! #familia”. Ahora que la gira It’s My Party ha terminado y que Jennifer ha regresado a casa, quizá sea momento para planear su boda. Esta pareja se comprometió en marzo, después de dos años de noviazgo, y ha dejado la planeación del gran evento para después.

La superestrella invirtió algún Dinero en su hombre, para comprarle lo que él llamó “el mejor regalo”