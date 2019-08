Michelle Renaud no quiso esconder su amor por Danilo Carrera

La vida de Michelle Renaud tuvo un giro completo cuando sin querer en uno de sus amigos, Danilo Carrera, encontró a la persona que tanto buscaba. Ahora ambos actores forman una de las parejas favoritas entre los famosos y en la actriz se nota una sonrisa sincera, esa que sólo el amor es capaz de iluminar en las personas. Contenta por cómo han resultado las cosas e ilusionada con lo que depara el futuro, la actriz reveló que no tuvo inconveniente en que el mundo supiera el motivo de su felicidad.

VER GALERÍA

Michelle Renaud y Danilo Carrera no sólo se convirtieron en una de las parejas favoritas del espectáculo, sino que también pusieron el ejemplo de cómo vivir el amor

"Mi relación con Danilo empezó con este tipo de pláticas porque él es muy reservado de su vida privada. Yo era todo lo contrario, hablo de todo y cuento de todo", dijo a Despierta América contenta sobre la personalidad de cada uno.

Loading the player...

Notas relacionadas:

- Michelle Renaud e Irina Baeva se apoyan mutuamente ¡y no te imaginas de qué forma!

- 'Nunca me había sentido tan amada', Michelle Renaud sobre su relación con Danilo Carrera

"Pensar en tener un novio y tener que ir al cine a escondidas, en mi cabeza no existe eso. Es no tener libertad", expresó. Y aunque parecía que un par de fotos de paparazi los habían hecho contar al mundo su relación, en realidad Michelle quería que todos se enteraran.

VER GALERÍA

Michelle Renaud y Danilo Carrera no se limitan en expresar su amor en las redes sociales y hasta intercambian tiernos mensajes

Ahora que el mundo sabe que existen como pareja y que las cosas van por buen camino, Danilo y Michelle intercambian románticos mensajes a la vista de todos. Y aunque aún es muy pronto, la ilusión de tener algo más serio con él existe en la mente de la actriz.

"Creo que es más importante ir al altar que firmar un documento. En mi caso el documento ya lo rompí", contó con su experiencia propia como base. "Si en un futuro se dieran las cosas con Danilo, a mí me encantaría", dijo sonriente.

Danilo Carrera, la sorpresa de la vida para Michelle Renaud

"La vida me sorprendió con Danilo, lo tengo que decir. No me lo esperaba", dijo feliz al hablar sobre su novio. "Lo conozco desde hace como cuatro años que hicimos una portada. Nunca me lo hubiera imaginado. No pensaba ni siquiera que fuera mi tipo de hombre", recordó ilusionada.

Además de todo, ambos tienen en común la profesión, lo que facilita muchas cosas entre ambos. "Ahora que estoy con él digo, '¡wow!'. Me apoya muchísimo. Me encanta poder experimentar una relación con alguien que también es del medio y entiende perfecto mis horarios, mis entrevistas, cómo trabajo con los actores", explicó.

VER GALERÍA

Danilo Carrera y Michelle Renaud confirmaro su noviazgo con una romántica foto

"Es un regalo estar con un hombre que me deja ser yo. Estoy aprendiendo a tener una relación que nos suma y nos motiva a los dos", agregó. Además, Danilo llegó para demostrarle que en el amor no hay que ocultar nada ni hacerse la difícil, pues la comunicación entre ambos y el respeto es más importante que cualquier fórmula social para hacer que él se enamorara de ella.