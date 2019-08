Rafaela, la nieta de Verónica Castro, está 'encantada' de ser una celebridad

Aunque tiene sólo cinco años de edad, Rafaela, la nieta de Verónica Castro ya es toda una celebridad ¡y ella lo sabe! La pequeñita está muy feliz de ser una estrella y poco a poco seguir los pasos de su famosa abuelita o de su papá, Cristian Castro. Quizá por ello es que, con un carisma único y natural, la niña concedió una entrevista de lo más encantadora en la que expresa lo "encantada" que se siente por ser famosa.

Con mucha soltura y seguridad, Rafaela concedió una entrevista a Canal Uno, y ante la pregunta de si habla con sus seguidores de las redes sociales, la pequeña no titubeó en contar su experiencia. "Exactamente, sí me escriben. Me mandan muchos mensajes que yo soy una artista", dijo con seriedad.

Rafaela es hija de Cristian Castro y Paola Eraso, pero heredó el carisma de su abuelita, Verónica Castro

La pequeña agregó: "Estoy encantada". Rafaela tiene más de 56 mil seguidores en un perfil manejado por sus padres, y es justo ahí en donde la describen como una mini diva. "La verdad, me encanta", agregó muy sincera.

Rafaela Castro, una pequeña influencer

Para Rafaela las cámaras fotográficas o de televisión no son nada extraño. La niña ama posar para las fotos que después muestra en sus redes sociales. En su álbum virtual no sólo muestra sus actividades cotidianas sino también los viajes que hace por el mundo, como su reciente paso por Italia.

Rafaela ama posar para las cámaras para contar al mundo cuáles son sus actividades favoritas

Como toda una influencer, Rafaela cuenta a sus seguidores los detalles de su día a día que la han llevado desde clases de natación hasta a una fábrica de vidrios. Pero lo que más llama la atención es su talento artístico, pues ya sabe tocar el piano y hasta bailó en televisión nacional cuando visitó a su abuelita en el programa Pequeños Gigantes. ¿Con qué más nos sorprenderá esta pequeñita?

