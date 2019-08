Adamari López está lista para su boda, pero podría quedarse sin ‘luna de miel'

Poco a poco se van revelando más detalles sobre la esperada boda de Adamari López y Toni Costa. La conductora –quien anunció su compromiso en enero–está lista para dar el ‘sí quiero’ al padre de su hija, y en exclusiva para HOLA! USA, dio algunos detalles sobre su gran día, el cual se llevará a cabo este año.

VER GALERÍA

La 'Chaparrita de Oro' habló con HOLA! USA acerca del que será uno de los días más importantes de su vida

La historia de amor de Adamari y Toni comenzó en 2011, cuando se encontraron en la pista de Mira Quién Baila (Univision). De una bonita relación de amigos nació un amor sincero, que con los años, se fortalecería con la llegada de Alaïa a sus vidas. Aunque no están casados aún, para la conductora, Toni es ya como su marido y la boda es una mera formalidad.

Loading the player...

“Yo creo que estoy con él para toda la vida. Y aunque va a haber una boda, él es mi esposo, el papá de mi hija, el hombre que yo amo”, indicó ‘Ada’. “Entonces lo otro va a ser un formalismo más adelante, pero yo le doy la importancia que tiene. Él es mi esposo”.

VER GALERÍA

En mayo de 2015, Adamari y Toni se convirtieron en padres de la encantadora Alaïa

Adamari reveló que, a pesar de que no podrá descansar mucho después de la celebración, sí que la disfrutará al máximo. Sus compromisos de trabajo no le pondrán fácil el hecho de tener su luna de miel enseguida de la boda, pero espera poder planear todo de tal forma que él y Toni puedan divertirse a lo grande. “Va a ser la boda este año. En el trabajo no voy a poder tener días después del matrimonio. Yo quiero el matrimonio y la fiesta y los días libres para poder darnos una escapadita y disfrutar”.

Más notas como esta:

- Adamari López revela a HOLA! USA en dónde le gustaría que fuera su boda

- Adamari López confiesa por qué ella y Toni Costa tomaron la decisión de casarse

¿Alaïa los acompañará en su viaje de bodas?

La también actriz indicó que, al tratarse de una escapada romántica, su hija no irá con ellos. “Aunque muchas cosas son alrededor de ella, no todo es a base de ella y ella va a querer tener unos papás juntos toda la vida, así que ella va a agradecer ese tiempo que nosotros nos podamos dedicar”. Aunque estén alejados de todo, disfrutándose el uno al otro, Toni y Adamari no perderán contacto con su hija. “Siempre vamos a estar pendientes de ella aunque estemos en otro lugar”.