Humberto Zurita habla por primera vez sobre la partida de Christian Bach

Sin duda alguna, la muerte de Christian Bach dejó un vacío en su familia y sus fans que nadie jamás llenará. Sin embargo, Humberto Zurita, su viudo, ha comenzado a retomar su vida social y laboral poco a poco, e incluso se ha mostrado más abierto a la hora de hablar de la partida de su mujer. Y es que según reveló la misma familia de la actriz, Christian deseaba que todo lo relacionado con su vida íntima, incluso su muerte, se mantuviera en privado.

VER GALERÍA

Humberto Zurita habló abiertamente de su proceso de duelo, tras la pérdida de su esposa

A casi seis meses de su partida, el actor ha decidido hablar de forma abierta de cómo han sido estos días sin la presencia física de Christian y de cómo lo han afrontado como familia, a pesar de que en un principio se mostraron muy discretos y herméticos al respecto. "No creo que haya una terapia para las pérdidas, yo creo que es uno mismo el que tiene que ir entendiendo estos ciclos de la vida, que le quede muy claro que somos como los árboles, que la naturaleza es cruel”, dijo Humberto a los micrófonos del programa Ventaneando (TV Azteca).

VER GALERÍA

Christian y Humberto estuvieron casados por más de 30 años

“En el caso mío es una pérdida irreparable, pero lo veo como eso, como una planta que de pronto dices, 'bueno, ¿y esa por qué sí? ¿Y esta por qué no? ¿Por qué se murió esta y por qué esa sigue si las dos reciben el agua igual?'”, expresó Zurita sobre a vida de Christian. “Entonces en el caso de mi mujer, pues mi mujer no solo eso, tenía mucho abono, era una persona que tenía un rigor con su vida, que no fumaba, no tomaba, hacía mucho ejercicio, y bueno, ya ves", explicó.

Más notas como ésta:

- Emiliano Zurita recordó la bonita amistad que su mamá, Christian Bach, tenía con Edith González

- Tras el fallecimiento de Christian Bach, Humberto Zurita reaparece ante las cámaras

El actor reveló que, pese al momento de duelo que enfrentaron como familia, poco a poco han ido entendiendo que todo esto se trata de un ciclo que tarde o temprano se tenía que cumplir. “Creo que mis hijos y yo hemos ido como entendiendo ese proceso naturalmente, es lo que es, unos se van antes, otros después, y desgraciadamente Christian se fue siendo una persona tan sana”, afirmó.

VER GALERÍA

El matrimonio procreó a dos hijos: Emiliano y Sebastián Zurita

El actor se sinceró y reveló al reportero del programa las razones que lo llevaron a tomar la decisión de hablar sobre la muerte de Christian y del proceso de duelo que vive actualmente. “Este momento te lo estoy dando por el público, porque el público merece saber que aquí estamos, que les agradecemos profundamente el respeto que han tenido por mi familia, por mis hijos, por mi mujer y por lo que mi mujer decidió es algo que… y por eso lo hago, porque fue tan hermético todo, el acontecimiento dramático de su muerte, que creo que hoy nosotros podemos darle un poco al público de esto que no tuvieron ellos acceso”, puntualizó.