Mucho tiempo ha pasado desde que teníamos que rebuscar en Internet para encontrar fotografías de paparazzi de las celebridades sin maquillaje. En la actualidad cada vez más famosas se unen al movimiento ‘al natural’ para mostrarse tal como son y amar sus rostros y sus cuerpos en su estado más puro.

Shakira , Lele Pons , Zoe Saldana , Priyanka Chopra y más han demostrado que la verdadera belleza está en tus ojos, en tus imperfecciones y en lo que yace en tu interior (es decir, ¡tu increíble personalidad!). Estas estrellas han recurrido a sus redes sociales para publicar mensajes y fotografías de inspiración, libres de maquillaje: #MakeUpFree.

Mira a estas diez celebridades que no temen mostrar su verdadero y más puro ser en la red:

La exestrella de Disney Channel Demi Lovato ha adoptado una postura firme a favor de la transparencia y Selena Gomez habló acerca del impacto que las redes sociales tienen en nuestra vida diaria; incluso se sinceró acerca de su sufrimiento a causa de la ansiedad y la depresión.

Selena dijo a Dream It Real (podcast de Coach): “Me deprimí un poco al ver a esas personas que lucían hermosas e increíbles y eso me hizo sentir muy mal. Darse un descanso es muy importante. Solo sepan que la mayoría de eso no es real. Y odio decir que, no quiero ser grosera, es muy irreal en muchos sentidos”.