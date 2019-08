Anuncian la muerte de un personaje de 'La Casa de las Flores', ¿quién será?

La Casa de las Flores cautivó al público de Netflix desde su estreno, hace un año. Sus seguidores esperan con ansias ver el desenlace de esta historia, pero ahora los fanáticos de la producción tendrán que aceptar que uno de los personajes icónicos no continuará trabajando en la serie. De hecho, el mismo productor Manolo Caro confirmó la muerte de uno de los integrantes de la familia De la Mora.

Se trata de Virginia De la Mora, la matriarca de la familia interpretada por Verónica Castro, quien hizo una excelente actuación con la que se ganó el cariño de la audiencia. Después de la primera temporada, la reconocida actriz manifestó que no deseaba continuar en el proyecto, aunque los seguidores de La Casa de Papel no abandonaban la esperanza de que la madre de Cristian Castro los volviera a aparecer en la segunda entrega.

Pero esta semana el productor de la serie comunicó -a través de sus redes sociales- la ‘muerte’ de Virginia, descartando la posibilidad de ver a Verónica en la serie: “La vida sigue... Gracias Virginia de la Mora, siempre serás el pilar de La Casa de las Flores, gracias siempre”, escribió Manolo, quien además agregó el hashtag #QDEPVirginiadelaMora y un video donde se muestran algunas escenas de la actriz.

El productor no fue el único en hablar de la salida de Verónica. Aislinn Derbez también se pronunció al respecto en sus redes sociales: “Confirmado… Virginia de la Mora ha muerto. QEPD”, escribió Aislinn Derbez. “La familia De la Mora se encuentra destrozada, pedimos privacidad en estos momentos”, señaló la actriz, quien interpreta a Elena, una de las hijas de Virgina De La Mora. Y las cuentas oficiales de la serie también quisieron compartir esta información con sus seguidores: “Estaremos velando a mi mamá en la florería esta noche a las 20:00hrs. Agradecemos a todos por sus mensajes y cariño”.

En noviembre, Verónica Castro habló para Venteando sobre el proyecto y dejó claro que no volvería: “Estaba pactado sólo la primera parte… y después me llaman para hacer algunos capítulos nada más y aparecer con la pura voz, entonces dije que así no. ¡O es todo o es nada! Así soy yo…”.

