Desde que arrancó el verano, los hijos de Jennifer Lopez la han acompañado en su gira It’s My Party: The Live Celebration. Max y Emme, de 11 años, han ido de ciudad en ciudad junto a su mamá por todo Estados Unidos y algunas ciudades de Europa, Medio Oriente y África. Pero no solo han sido los fieles acompañantes de la ‘Diva del Bronx’, sino que han ido más allá; Emme debutó en los escenarios en el arranque de la gira, mientras que su hermano se ha dejado ver como el fan #1 de ambas.

A través de sus redes sociales, la intérprete de Dinero ha compartido algunas de las fotos más lindas de sus ‘coconuts’ –como ella los llama de cariño—durante su gira, la cual ha estado llena de gratos momentos, en los que también han estado presentes Alex Rodriguez y las dos hijas de este, Natasha y Ella.