Angelique Boyer abre su corazón y recuerda su relación con 'El Güero' Castro

Angelique Boyer tiene junto a Sebastián Rulli una vida plena, llena de amor, de ilusiones y sueños por cumplir. Pero antes de que naciera esta bella historia de amor, la actriz mantuvo una sonada relación con José Alberto 'El Güero' Castro, un importante productor de telenovelas y de quien pocas veces se ha pronunciado. Una de ellas fue durante una reciente entrevista para el programa Confesiones con Aurora Valle, en donde habló de lo difícil que fue su noviazgo con el productor.

VER GALERÍA

Angelique Boyer mantuvo una relación con José Alberto "El Güero" Castro antes de ser novia de Sebastián Rulli

Angelique, como pocas veces, abrió su corazón para charlar sobre aquella etapa de su vida. “Me tuve que salir de mi casa. Fue una etapa súper ruda de mi vida", dijo al recordar esos momentos.

Loading the player...

Notas relacionadas:

- Sebastián Rulli dedica la felicitación más romántica a Angelique Boyer por su cumpleaños

- Angelique Boyer revela que no podía creer que Sebastián Rulli se había fijado en ella

Y aunque su noviazgo le causó problemas con sus padres, Sylvie Rousseau y Patrick Boyer, la actriz tenía otros asuntos familiares en ese entonces. "La verdad es que a ningún hijo le gusta salirse de casa peleado, pero José Alberto no era la única razón, hubo muchos más motivos”, aseguró sobre su mudanza de casa.

VER GALERÍA

Angelique abrió su corazón como pocas veces para referirse a su ex novio

Los padres de Angelique no estaban contentos de que su hija saliera con un hombre más de 25 años mayor que ella. Y aunque trajo varios temas a la familia y a la relación. Angelique lo toma como una etapa de aprendizaje de la que no se arrepiente de nada.

“La verdad es que todo lo vivido hace que sea la mujer que hoy en día soy y te puedo decir que también he trabajado mucho emocionalmente, he maduro y he dejado el pasado atrás. Realmente lo único que tengo es el presente, ni siquiera el futuro, así que no me arrepiento de nada”, dijo alegre del rumbo que ha tomado su vida.

Aclaró que no le fue infiel con Sebastián Rulli

Por mucho tiempo, la razón por la que José Alberto y Angelique terminaron parecía ser que ella se había enamorado de su actual pareja, Sebastián Rulli, con quien compartió pantalla en un par de melodramas. Sin embargo, la actriz franco-mexicana aclaró que no fue el caso.

VER GALERÍA

Angelique Boyer y Sebastián Rulli despertaron rumores de embarazo

El actor la apoyó durante los difíciles momentos tras la muerte de su madre. “Ahí me fue conquistando porque realmente pude contar con él y no hubo ningún tipo de presión, las cosas se fueron dando", recordó. "Después de una obra de teatro me fui a Francia y ahí lo empecé a extrañar, ahí dije: ‘creo que me enamoré’. Hablamos por FaceTime por horas, en cuanto regresamos él de su viaje y yo del mío pues ya no nos resistimos más y se dio algo que no nos esperábamos”, explicó.

VER GALERÍA

Angelique y Sebastián anunciaron a los cuatro vientos que Cupido los había flechado y hasta ahora presumen su amor

“Yo sé que todo lo que dijeron no fue cierto, conmigo siempre fue un caballero... Al contrario, en cuanto empezaron a decir fue de ‘hazte para allá, no seas ni mi amigo, somos compañeros y hasta ahí’. Estoy con un hombre de los más guapos de México y confió plenamente en él”, contó feliz.

En cuanto a la historia con su ex, la actriz optó por no seguir con el tema. “No me gustaría ni siquiera hablar delante de una cámara de una persona de quien no hablo en mi vida, entonces no voy a hablar del tema de José Alberto porque no me interesa”, dijo con firmeza.