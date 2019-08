Michelle Renaud e Irina Baeva se apoyan mutuamente ¡y no te imaginas de qué forma!

Acostumbrada a vivir bajo los reflectores, Michelle Renaud suele recibir todo tipo de comentarios sobre su vida profesional y personal, sin embargo, últimamente han sido más los señalamientos, sobre todo en lo que se refiere a su faceta más íntima. A través de sus redes sociales, la protagonista de La Reina Soy Yo compartió una reflexión sobre los haters y la forma en la que actúan. Varios de sus colegas aplaudieron su postura, y entre ellos estaba Irina Baeva, quien desde hace unos meses vive bajo circunstancias similares a las de Michelle.

VER GALERÍA

La actriz alzó la voz ante el comportamiento de algunos usuarios en las redes sociales

En su perfil, Michelle escribió lo siguiente: “Aquí estaba pensando en esas personas a las que llamamos haters, aquellas que son apasionadas, que critican y juzgan sin saber, porque nadie puede conocer a otra persona solo a través de redes o revistas”, expresó la actriz de 30años. “Entonces, esas personas que odian y dedican su tiempo al ser odiado... quiero entender ¿por qué criticar y juzgar? ¿qué sienten?”. Además de esta reflexión, Michelle –quien es madre de un pequeño de do años—los invitó a compartir con ella su sentir.

VER GALERÍA

Baeva, quien tiene una relación con Gabriel Soto, no dudó en comentar el post de Michelle

Varios amigos suyos concordaron con su reflexión y algunos como Irina Baeva le comentaron. La actriz de origen ruso escribió: “Siempre me he preguntado lo mismo”.

Hay que recordar que ambas están en uno de sus mejores momentos a nivel personal, pues le han dado una nueva oportunidad al amor; Michelle dio a conocer a mediados de junio que estaba saliendo con el también actor Danilo Carrera, mientras que Irina lleva ya varios meses de noviazgo con Gabriel Soto.

VER GALERÍA

Danilo Carrera y Michelle Reanud tienen un bonito noviazgo desde hace unos meses

Los comentarios hacia ambas actrices no se hicieron esperar e incluso, uno de ellos las comparó y dijo que ahora las dos se sentían ‘víctimas’. Al leer esto, Michelle no se quedó callada y respondió: “¿De dónde sacas que somos víctimas? Del amor, será yo no puse nada de mi relación en mi post, puse solo de los haters, los cuales me intrigan, pero para nada me molestan”.

Loading the player...

Más notas como esta:

- Irina Baeva responde si ya convive o no con las hijas de Gabriel Soto

- 'Nunca me había sentido tan amada', Michelle Renaud sobre su relación con Danilo Carrera

La relación de Danilo con su hijo

Para Michelle no hay nada más importante que su hijo Marcelo, y eso bien lo sabe Danilo Carrera, quien es muy respetuoso de la relación de madre e hijo. La convivencia diaria entre Michelle y Danilo ha hecho que el actor de origen ecuatoriano también conviva con el pequeño, a quien conoce desde hace más de dos años. Marcelo conoció a Danilo en 2017, cuando Michelle estaba grabando con él la novela de Las Hijas de la Luna. El bebé iba al set a visitar a su mamá y fue ahí donde comenzó la convivencia entre ellos.