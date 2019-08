Dulce María fue víctima de una estafa por parte de los organizadores de su boda

Para Dulce María, este 2019 era un año de ilusiones, pues planearía su boda con el director Francisco Álvarez, quien le pidió matrimonio en febrero pasado. Sin embargo, algunas circunstancias ajenas a la pareja han complicado sus planes de boda y han tenido que ponerlos en pausa, incluso con la fecha y el lugar donde esta se llevaría a cabo.

La pareja anunció su compromiso a principios de este año, luego de más de dos años de relación

En entrevista con la periodista Adela Micha, en su programa La Saga –transmitido por YouTube—la cantante compartió que ella y su prometido fueron víctimas de una estafa. La pareja había escogido un lugar en Tepoztlán, una comunidad muy pintoresca a una hora de la Ciudad de México, famosa por su atractivo turístico. La cantante de 33 años detalló que el personal del salón les pidió el 100% del valor de la rentar del lugar y que ellos les entregaron dicha cantidad, cuando usualmente se entrega un porcentaje menor.

“Teníamos un lugar apartado. Lo apartamos hace tiempo. La gente del lugar nos dijo que teníamos que dar el 100% del valor del lugar, cuando no se da eso. Con todos los proveedores, meses antes o un año antes, tienes que dar un adelanto… y aquí nos dijeron ‘tienes que dar todo o no’”, contó a detalle Dulce.

Los enamorados se conocieron en 2016, cuando él dirigió uno de los videos musicales de Dulce María

Ambos se llevaron una gran sorpresa al enterarse de que dicho lugar no contaba con los permisos necesarios para oficiar una ceremonia religiosa y cuando pidieron la devolución de su dinero, no obtuvieron respuesta. “Es un lugar en Tepoztlán, se quedaron con nuestro dinero. No nos dijeron que no tenían el lugar consagrado para casarnos ahí. No tienen el papel que los acredite como un lugar para casarte religiosamente”, explicó.

“No fueron claros y ya que les pedimos el anticipo que les dimos, no nos devolvieron nada y hasta nos bloquearon del teléfono. No tenemos fecha, no tenemos lugar por esta cuestión”, indicó la también actriz.

Boda, bebés y más...

A pesar del mal rato por el que ella y su novio atraviesan, Dulce ya está pensando en su lista de invitados, y compartió con Adela Micha quiénes irán a la boda, y sí entre ellos están sus antiguos colegas de trabajo, los chicos de RBD con quienes compartió grandes vivencias, incluso Alfonso Herrera -con quien tuvo una relación hace años- podría estar entre los invitados. "Voy a invitar a todos mis excompañeros de RBD, y el que quiera ir, está bien".

Sobre los planes que hay acerca de formar una familia con Francisco, la intérprete confesó que sí le gustaría tener hijos, pero también destacó el desafío que representa el hecho de convertirse en madre. “(Tener un hijo) Realmente te cambia la vida, realmente vives para otro ser, y no puedes dormir… la responsabilidad ya es de por vida. Esa magia de dar vida, yo siento que no me lo puedo perder”.