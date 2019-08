¿En dónde está Carlos Calderón? Desde hace seis semanas ha estado alejado de 'Despierta América'

Desde hace casi seis semanas hace falta un ingrediente muy especial en el set de Despierta América. Carlos Calderón, no ha estado en el programa debido a una complicada lesión en el talón de Aquiles que ocurrió mientras se ejercitaba. Ahora, luego de un reposo obligado, el conductor mexicano reveló muy contento que se encuentra mucho mejor de salud y listo para regresar frente a las cámaras.

Carlos Calderón sufrió una lesión en el tendón de Aquiles que lo hizo entrar a quirófano

Carlos Calderón hizo un enlace con sus compañeros de Despierta América para dar la buena nueva. "Todo va muy bien. Bueno, para los que no sepan, me rompí el tendón de Aquiles. Es una operación tardada y complicada", dijo para responder a Alan Tacher sobre su situación actual y para poner al tanto a los televidentes que no supieran la razón de su ausencia.

"Esta semana ya por fin son las cinco semanas después de la operación que el doctor me pidió que me quedara en casa tranquilito y tropical", explicó, pues tuvo que pasar por el quirófano días después de que ocurrió la lesión.

Sobre la cirugía, contó que salió muy bien y que la cicatriz ya cerró, y adelantó una grata noticia para todos. "Nada más tengo que ir con el doctor a que me diga si el tendón ya cerró, si ya suturó todo lo que hicieron por adentro y si sí, Dios quiere, el lunes que es como yo espero de corazón, estar ahí en Sin Rollo", contó entre los gritos de alegría de sus compañeros.

Una lesión más peligrosa de lo que aparenta

Carlos Calderón debió permanecer en reposo por mucho tiempo pues la lesión que tiene es mucho más delicada de lo que parece. "Es bien peligroso y no por la operación en sí. Aquí en mi casa andando en el carrito que te dan, se me enredó, me caí, me lastimé la rodilla y el doctor pegó el grito", contó sobre los altibajos de la recuperación.

Carlos Calderón reconoció que la recuperación no ha sido nada fácil

Para él, ha sido aún un poco más difícil porque no ha querido medicarse más que lo necesario y optó por aguantar el dolor. "La verdad es que me la he rifado casi con pura meditación, tratando de aguantar el dolor. No he querido tomar muchos medicamentos y eso lo ha hecho más difícil aún pero lo difícil es volver a mover el pie", explicó.

Además del dolor, la desesperación lo hizo sentirse muy mal. "Lloraba en mi casa porque no me podía bañar, el control remoto si me quedaba lejos me tenía que quedar viendo programas malos. Es terrible", contó ahora mucho más aliviado.

Durante su recuperación tuvo problemas para ser autosuficiente, pero contó con el apoyo de su novia

Más contento porque las cosas pintan para bien, el presentador dijo que ya extrañaba mucho a sus compañeros al igual que al público. "El cotorreo en la mañana. Extraño hacer ejercicio porque no puedo ni salir a caminar. Tengo una enfermera que me ha ayudado mucho, que es mi novia. Y ya tengo una asistente de enfermera", dijo feliz mostrando a su mascota.

Carlos continúa con las terapias físicas y aunque a su regreso podría llevar una bota ortopédica, nada le impedirá volver a sonreír en el trabajo que tanto le apasiona.