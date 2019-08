Jennifer Lopez está de luto tras el fallecimiento de una de sus tías consentidas

Jennifer Lopez vive uno de sus días más tristes, pues su tía Rose falleció. La cantante –quien es muy apegada a su familia—compartió en sus redes sociales un sentido mensaje de despedida dedicado a su tía, además de un video en el que su tía aparece bailando en uno de sus mejores momentos al lado de la madre de la cantante. Jennifer también publicó unas bonitas fotos familiares en las que aparecen sus mellizos Emme y Max, así como sus primas, a las cuales JLo considera como sus hermanas.

La tía de Jennifer Lopez era por parte de la familia de su madre

“Hoy nos reunimos para el descanso de mi Titi Rose… descansará al lado de nuestro amado tío, como era su deseo. Estuvieron casados su vida entera y tuvieron tres hermosas hijas; mis primas más cercanas con las que crecí y que son casi como mis hermanas… Tengo muchas emociones al estar escribiendo esto”, indicó la intérprete de 50 años.

La intérprete de Dance Again recordó todo lo que su tía dejó en ella: “Además de lo fuerte, lo dura y de ser una persona sin remordimientos, ella me enseñó lo que era ser una mujer trabajadora, ella, así como las otras mujeres con las que tuve la fortuna de haber sido criada, me enseñó a ser independiente y a enfrentar sin miedo lo que la vida me traería”.

“(Me enseñó) A reír, a bailar y a estar cerca de la familia. Y estoy muy agradecida por todo lo que ella hizo por mí. Pero creo que siempre la recordaré como en el video de arriba riéndose con sus hermanas y la familia como en cada Navidad o en algún día normal en el set”.

Las primas de Jennifer posando con la Titi Rose, sus mellizos Max y Emme y la hija de Lynda Lopez, hermana de JLo

Un saludo hasta el cielo

La cantante concluyó su emotivo mensaje deseándole el descanso eterno en el cielo junto con sus otros seres queridos. “Te amo Titi, estoy feliz de que tú y mi tío estén juntos de nuevo. Salúdame a mi abuela y a mi Titi Myrza. Te amaré por siempre. Llevaré conmigo tu fuerza y tu amor por siempre y haré que te sientas orgullosa de mí”.