¡Atención!: marquen sus calendarios con una importante fecha de la realeza

Una de las fechas reales más importantes del 2019 se anunció este lunes 12 de agosto, ¡y Meghan Markle y Kate Middleton no tienen nada que ver con esto! Después de casi dos años, la temporada tres de The Crown ya tiene una fecha de estreno: el domingo 12 de noviembre. Además de la fecha de regreso de esta serie, Netflix también ha obsequiado un tráiler a los fanáticos de la serie de drama de la realeza. El video de 21 segundos muestra a la actriz ganadora del Oscar Olivia Colman caracterizada como la reina Isabel II en todo su esplendor real.

“El tráiler para #TheCrown básicamente no muestra nada; sin embargo, es lo mejor que he visto en todo este año”, escribió un admirador. Otro más comentó: “¡Oh, por Dios! ¡NO PUEDO CREERLO, CHICOS! ¡DESPUÉS DE TODOS ESTOS AÑOS! ¡DIOS SALVE A LA REINA!” El público de esta serie también se apresuró a alabar a Olivia en su papel de la Reina; uno de ellos publicó: “¡Olivia Colman está en camino de obtener su Emmy!”.

Olivia ganó un Oscar este año por interpretar a la reina Ana en The Favourite y ahora toma la estafeta de este icónico personaje de la mano de Claire Foy, quien representó a Su Majestad en las primeras dos temporadas de la serie de Netflix. La temporada tres de The Crown incluirá un elenco totalmente nuevo con la estrella de Game of Thrones Tobias Menzies como el príncipe Felipe y Helena Bonham Carter como la princesa Margarita. Josh O’Connor dará vida al príncipe Carlos y Erin Doherty será la princesa Ana. The Crown también presentará a los televidentes a Camilla Parker Bowles , ahora duquesa de Cornualles, en la tercera temporada. La muy esperada secuencia cubrirá el periodo entre 1964 y 1977 y, de acuerdo con Deadline, hará referencia a eventos como el surgimiento de The Beatles y el triunfo de la selección inglesa en el Mundial de Futbol de 1966.

La temporada tres de The Crown se estrenará el 17 de noviembre