Michelle Renaud se sincera sobre sus expectativas al lado de Danilio Carrera

Sin duda alguna, Michelle Renaud se encuentra muy enamorada de su novio Danilo Carrera. A través de sus redes sociales la hermosa actriz se ha encargado de dejar muy en claro su amor por el actor y desde que decidieron hacer pública su relación, Michelle no ha dejado de gritar lo mucho que quiere a su amado.

Michelle y Danilo no han dejado de gritar su amor a todo el mundo

Sin embargo, la protagonista de la telenovela La Reina Soy Yo (Univision) también tiene muy claro lo que quiere y espera de una relación y al parecer todo eso que desea en el terreno amoroso lo ha encontrado al lado de Danilo. Así lo hizo saber a través de sus redes sociales, donde la actriz compartió un mensaje en el que hablo sobre cómo vive el amor y su actual relación.

“Me acuerdo que siempre me decían: ‘que no te sienta segura’, ‘que no crea que lo quieres tú más a él’, ‘hazte la difícil’”, se lee al inicio del mensaje que publicó junto a una linda postal en la que aparece al lado de su novio. “No sé si a algunas mujeres les funciona eso, pero de lo que si estoy segura es que yo no quiero estar en una relación donde tenga que jugar juegos, donde tenga que pretender que quiero menos o me tengo que hacer del rogar para que me quieran”, agregó de manera contundente.

Michelle habló de lo que ha encontrado y descubierto al lado de Danilo

Michelle continuó con sus palabras refiriéndose a lo que busca en una relación de pareja y a lo que ha encontrado desde que comenzó su relación con el guapo actor de origen ecuatoriano. “¡Hoy decido estar con un hombre que sepa manejar todo el amor que siento por él, que no se sienta por encima y que por el contrario, me ame cada día más!”, escribió. “Quiero estar con quien valore el tiempo que estamos juntos, quiero una relación donde pueda decir las cosas tal cual las siento, sin estrategias. Y que de igual manera me las digan a mi”, expresó.

Michelle cerró su mensaje con unas tiernas palabras dedicadas a su amado en las que externó lo bien que se siente de compartir su vida con él. “¡Quiero estar contigo @danilocarrerah porque te amo y me tienes ¡muy enamorada! Le agradezco a la vida que estés hoy en mi camino, pero más te agradezco lo hermoso y amoroso que eres. Gracias por todo lo qué haces Carrera, ¡todos los días llenas más y más mi corazón!”.

Danilo mantiene una excelente relación con Marcelo, el hijo de la actriz

La actriz finalizó sus palabras de la forma más romántica posible desenado que su relación con Danilo poco a poco evoluciones y dura mucho tiempo. “Ojalá tengamos la madurez de tener una relación, de esas que duran toda la vida, porque ¡hoy te quiero para siempre! Y para siempre es ahora ¡te amo!”, dijo.