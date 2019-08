A poco más de 8 meses de su boda, Miley Cyrus y Liam Hemsworth han decidido seguir sus vidas por caminos separados y han confirmado que su relación ha terminado, de acuerdo con las declaraciones del representante de la intérprete de Wrecking Ball para la revista People, quien ha confirmado la separación.

“Liam y Miley han acorado separarse. Siempre en evolución, cambiando como pareja e individuos, han decidido que por el momento esto es lo mejor, mientras se centran en sí mismos y en sus carreras. Siguen siendo padres dedicados de los animales que comparten, mientras se toman este tiempo con amor”, dijo el representante de Miley pidiendo respeto y privacidad para su clienta y su ex.

VER GALERÍA

La pareja se conoció en 2009 y se casaron en una ceremonia privada en 2018

Los rumores sobre una posible ruptura comenzaron a rondar a la pareja cuando Miley fue vista sin su anillo de bodas en una de sus publicaciones en redes sociales. En la imagen, la cantante aparece tomando el sol, mientras luce bellísima en un top ajustado y capris negros, mientras disfruta de su visita a Italia. Sin embargo, el accesorio que no estaba ahí era su anillo de bodas de pavé de oro de 18 k de Neil Lane.

VER GALERÍA

"Silenciarme si no quieres [recibir] SPAMMED", escribió Miley en su última publicación en redes sociales

Miley se refirió a su matrimonio con Liam como "único" y "moderno" en una entrevista con la revista Vogue para su edición de agosto. Si bien la exestrella de Hannah Montana (Disney) no reveló detalles detrás de su relación, habló con franqueza sobre sus sentimientos hacia los roles 'tradicionales' que se espera que las mujeres desempeñen en un matrimonio. "Quiero decir, ¿la gente realmente piensa que estoy en casa con un delantal cocinando la cena?" La cantante también se sinceró respecto al amor propio y sobre su propia sexualidad. "En este momento me siento más empoderada que nunca", dijo.

Loading the player...

Under the Italian sun, Miley seems to be enjoying herself with friends including Brody Jenner's ex, Kaitlynn Carter

RELATED: The way they were - Miley and Liam's 10 years of love, a relationship timeline

La pareja se conoció y se enamoró en 2009 en el set de la película The Last Song. En aquel entonces, Miley parecía haber predicho su futuro cuando le dijo a Glamour que en 10 años, esperaba estar "establecida: haciendo películas, viviendo en su propia casa incluso casarse". Su visión del futuro parecía hacerse realidad cuando Liam le propuso matrimonio en 2012 con un hermoso anillo vintage. Miley tenía solo 19 años en ese entonces.

"Lo amo", dijo Miley. "Realmente me respeta por lo que soy porque, viniendo de Australia, realmente no me conocía como la celebridad que soy aquí. Tengo que contarle sobre mí en mis propios términos y a mi manera. No tenía una idea preconcebida de quien se suponía que debía ser”.

Loading the player...

La pareja tuvo un proceso de altibajos durante su relación y en 2013 se separaron. Sin embargo, en 2016 la pareja decidió intentarlo una vez más e incluso Miley volvió a usar el anillo de compromiso que Liam le entregó en 2012. Luego de que perdieron su hogar en Malibú por los incendios sucedidos a principios de año, su relación parecía haber ganado fuerza.

Fueron vistos por última vez durante la presentación de la colección primavera/ verano para hombres de Yves Saint Lauren en Malibú. Hasta el momento ninguno de los dos famosos se ha pronunciado de forma personal al respecto.